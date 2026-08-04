Leeds United'ın teknik direktörü Alman Daniel Farke, takımının Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen hazırlık turnuvasının kapanışında Liverpool'u 4-2 mağlup etmesinin ardından yaptığı öfkeli açıklamalarla tartışma yarattı. Farke, takımının şampiyonluğu zirvede tamamlamasına rağmen kupanın kendilerine verilmemesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Leeds United, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hazırlık turnuvasını Chicago kentinde Liverpool karşısında elde ettiği hak edilmiş 4-2'lik galibiyetle tamamladı. Takım, ikinci yarıda sergilediği güçlü performans sayesinde geriye düştüğü maçı büyük bir zafere çevirdi.

Takım, mini turnuva boyunca daha önce Sunderland'i mağlup etmesinin ardından iki galibiyet elde etti; buna karşılık Wrexham karşısında bir yenilgi aldı ve turnuvaya katılan en iyi İngiliz takımı olarak müsabakaları tamamladı.

Leeds'in gollerini iki golle Dominic Calvert-Lewin kaydederken, diğer iki golü Brenden Aaronson ve Sean Longstaff attı.

Turnuvada zirvede yer almasına rağmen Leeds herhangi bir kupa ya da hatıra plaketi almadı; bu durum teknik direktörünün rahatsızlığına yol açtı.

Farke maçın ardından yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Bu turnuvayı kazandık ve açıkçası kupayı almak istiyordum."

Şaka yollu şöyle ekledi: "Özellikle burada, Amerika Birleşik Devletleri'nde, sonuç ne olursa olsun herkes bir kupa ya da ödül alıyor gibi görünüyor."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Biraz canım sıkkın, ama şaka bir yana, bu turnuva bundan daha iyi bir şekilde tamamlanamazdı."

Leeds oyuncularına büyük övgü

Alman teknik direktör, oyuncularının hazırlık dönemi boyunca gösterdiği büyük çabayı övdü ve şöyle konuştu: "Oyuncular muazzam bir iş çıkardı. Bunun yaklaşık iki haftasını Amerika Birleşik Devletleri'nde geçirmek üzere, üç hafta boyunca aralıksız, tek bir dinlenme günü olmadan çalıştılar."

Sözlerine şunları ekledi: "Liverpool karşısında daha fazla top vurduk, kaleye daha fazla isabetli şut çektik, ayrıca çok daha fazla köşe vuruşu ve duran top kazandık."

Şu vurguyu yaptı: "Bu maçı sonuna kadar hak ederek kazandık, özellikle ikinci yarıda sergilediğimiz harika performansın ardından; bu yüzden oyuncular her türlü övgüyü hak ediyor."

Devam etti: "Yalnızca bu maçtan değil, tüm hazırlık turnuvasından çıkardığımız birçok olumlu şey var."

Açıklamalarını şöyle tamamladı: "Şimdi Birleşik Krallık'a döneceğiz, belki toparlanmak için bir ya da iki günümüz olacak, ardından bir sonraki aşamaya hazırlanmaya başlayacağız."

Leeds, yeni sezona hazırlıklarını sürdürüyor; hazırlık programının son aşaması kapsamında cumartesi günü Alman ekibi RB Leipzig'i yeni bir hazırlık maçında ağırlayacak.

Liverpool hazırlık döneminde ilk darbeyi aldı

Diğer yandan Liverpool, Sunderland ve Wrexham karşısında art arda iki galibiyet elde etmesinin ardından yeni sezona hazırlık döneminde ilk yenilgisini aldı.

Başta Mısırlı yıldız Muhammed Salah olmak üzere bazı önemli isimlerin ayrılmasına rağmen, kulübün yaz transfer dönemindeki hareketleri geçen sezona kıyasla büyük bir medya yankısı yaratmadı.

Ayrıca İskoç bek Andrew Robertson Tottenham'a giderken, Fransız defans oyuncusu Ibrahima Konaté Real Madrid'e transfer oldu.

Buna karşılık Liverpool, başta UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere çeşitli kupalarda mücadele etme hazırlıkları çerçevesinde Jeremie Frimpong ve Florian Wirtz ile anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.