22 yaşındaki oyuncunun yokluğuna gerekçe olarak sağlık nedenleri gösterildi.

Liverpool ile imza aşamasına gelen Darwin Nunez, Uruguay'ın Cumartesi günü oynayacağı hazırlık maçında kadroda yer almayacak.

Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren Uruguay, Montevideo'daki Centenario Stadyumu'nda Panama'yı konuk edecek.

75 milyon sterlin karşılığında Anfield'ın yolunu tutması beklenen Nunez ise bu maçta takıma eşlik etmeyecek.

Uruguay, Nunez'i neden kadroya çağırmadı?

Panama maçında Agustin Canobbio, Jose Gimenez ve Diego Godin'e ek olarak Darwin Nunez'in de yer almayacağını açıklayan federasyon, genç oyuncunun yokluğu için sağlık nedenlerini işaret etmekle yetindi.

Gimenez ve Canobbio bir süredir sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyor. Arjantin temsilcisi Velez Sarsfield'la anlaşmak üzere olan Godin de son dönemde sakatlıklarla boğuşuyor.

Nunez'in durumu ise mevcut bir sakatlıktan ziyade Liverpool'a transferiyle ilgili. Golcü oyuncu son dakikada bir sakatlık problemi yaşamak istemediği için Uruguay'a seyahat etmeyecek.

Nunez, Liverpool'a ne zaman imza atacak?

Kısa süre önce çıkan haberler Benfica ile Liverpool'un anlaşmaya vardığı ve transferin Pazartesi günü tamamlanacağı yönünde.

Sezonu iki kupayla kapatan, ancak Şampiyonlar Ligi'nde ve Premier Lig'de zirveyi kılpayı kaçıran Liverpool, Nunez'i kadrosuna katmak için artık saatleri sayıyor.

Formalitelerin tamamlanmasıyla birlikte Nunez ve menajeri imza töreni için Liverpool'a hareket edecek.

Nunez burada sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini beş yıllığına Liverpool'a bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.