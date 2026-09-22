"Liverpool'a transfer olmaya çok yaklaşmıştım": Jürgen Klopp, mutlak bir süperstarı kıl payı çalıştıracaktı

“Liverpool’a transfer olmaya çok yaklaşmıştım” diyen Fransa Milli Takımı kaptanı, The Athletic’e konuştu. Bu 2016’daydı. O dönem Mbappe 18 yaşındaydı ve AS Monaco’da profesyonel kariyerindeki çıkışını yeni yapmıştı.

Birçok dev kulüp Mbappe’nin peşindeydi ve annesi ile menajeri Fayza Lamari’nin (52) favorisi de Liverpool’du: “Oraya gitmemi istiyordu. Ama ben onu dinlemedim, çünkü kendi şehrimde, Paris’te oynamak istiyordum. Kendime bir isim yapmadan önce yurt dışına gitmek istemedim.”

Mbappe gerçekten de sonraki yaz ilk etapta kiralık olarak Prenslik’ten Paris Saint-Germain’e geçti, ardından 2018’de 180 milyon euro bonservis bedelli satın alma zorunluluğu devreye girdi.

Liverpool ise o dönem yükselişte olan golcüyü Anfield Road’a getirebilmek için büyük çaba sarf etmişti. Bunu birkaç hafta önce dönemin Reds teknik direktörü Klopp, Dünya Kupası sırasında MagentaTV’de TV yorumcusu olarak görev yaptığı sırada açıklamıştı. Mbappe için yapılan girişimler, “şimdiye kadar yatırım yaptığımız en pahalı gerçekleşmeyen transfer” olmuştu.

Ardından Klopp, görüşmelerde işlerin epey ilginç ilerlediğini anlattı: “Liverpool olarak Blackpool’dan Nice’e uçtuk. Tüm Mbappe ailesi beş odalı falan bir özel jete doluştu. Sonra orada daireler çizerek uçtuk, aileyle konuştuk, güzel yemekler yedik...”

Sunucu Johannes B. Kerner (61), bunun neden böyle olduğunu sordu. Klopp ise şöyle anlattı: “Görülmememiz gerekiyordu. Sürekli daireler çizerek uçtuk, harikaydı ve sonra o da Paris’e gitti.” Mbappe, Klopp’un bu anekdotunu “komik bir hikaye” diye niteledi.

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Mbappe o dönemde tercihini PSG’den yana kullandı, ancak Liverpool annesi üzerinde güçlü bir etki bırakmıştı. Mbappe şöyle anlattı: “Annem hep, ‘Anfield’da oynayacaksın. Bu senin için çılgınlık olacak’ derdi. Şehre gitti, stadyumu gördü, insanlarla tanıştı ve kulübün ne kadar harika, aile gibi ve büyük olduğunu anlata anlata bitiremedi.” Annesi özellikle stadyuma “aşık” olmuştu: “Birkaç maçı tek başına izledi. Atmosferi hissetmek ve beni orada hayal etmek istedi.”

Kylian Mbappe PSG’de ne kadar süre oynadı?

Paris’in banliyösündeki Bondy’den çıkan Mbappe için Parc des Princes’te gol peşinde koşma fikri ise daha da cazipti: “PSG’yi seçtim, çünkü Paris’te doğdum ve büyüdüm. Kendi memleketimde bir yıldıza dönüşebileceğimi göstermekten daha iyi bir his yoktu.”

Mbappe, PSG’de altı yıl kaldı ve kulüple büyük başarılar yaşadı. Burada altı Ligue 1 şampiyonluğu ve dört Fransa Kupası kazandı. Ayrıca 308 maçta attığı 256 golle kulüp tarihinin en golcü oyuncusu konumunda. 2024’te ise bonservissiz olarak Real Madrid’e transfer oldu.