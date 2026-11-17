Manchester United ile oynayacağı maç öncesinde Liverpool'a Dominik Szoboszlai'nin sakatlığı konusunda sevindirici haber geldi. Kulüp maçında yaşadığı diz sorunu endişe yaratsa da orta saha oyuncusunun millî takım teknik direktörü, oynayıp oynayamayacağına ilişkin kaygıları gidermeye çalıştı.

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Rossi: Dizindeki endişeye rağmen Szoboszlai'nin sakatlığı yok

Marco Rossi, pazartesi günü yaptığı açıklamada Szoboszlai'nin Macaristan'ın Uluslar Ligi grubundaki son maçı öncesinde sakatlığının bulunmadığını söyledi. Millî takım teknik direktörü, son dönemde yaşadığı rahatsızlığa rağmen 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun forma giymeye hazır olduğunu belirtti.

Endişeler, Liverpoollu yıldızın dizindeki yoğun bandajla Crystal Palace karşısında alınan 3-1'lik galibiyetin 69. dakikasına kadar oynayıp ardından oyundan çıktığı Selhurst Park'ta başladı. Macaristan kadrosuna katılmasına rağmen sorun, cumartesi günü Tiflis'teki ısınma sırasında yeniden ortaya çıktı. Buna karşın Szoboszlai, Gürcistan karşısında ilk 11'de başladı ve 2-0'lık galibiyette bir asist yaptı.

Macaristan Teknik Direktörü ve Szoboszlai sağlık durumunu değerlendirdi

Rossi, pazartesi günü maç öncesi düzenlenen basın toplantısında dizindeki sorunun kaptanını Gürcistan karşısında etkilediği yönündeki görüşleri reddetti.

“Önceki maçlarda bir sorun fark ettiniz mi? Gürcistan'da?” dedi. “Dominik'te herhangi bir sorun görmedim. Her zamanki gibi oynadı. Bu yüzden bizim açımızdan bir sorun yok, oynayabilir. Durumun onu çok fazla etkilediğini düşünmüyorum; performansından da bunu açıkça görebilirsiniz. Gürcistan'daki performansıyla ilgili şikâyet edecek bir şeyimiz olduğunu düşünmüyorum.”

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Szoboszlai ise cumartesi günkü galibiyetin ardından, şut çekerken ağrı hissetmesi üzerine maç başlamadan oynamaktan vazgeçmeye çok yaklaştığını söylemişti.

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“Bugün yalnızca bir buçuk antrenman yapmış olarak maça çıktım,” dedi. “Isınma sırasında, şutlardan birinde bacağımı hissettiğim için ‘hayır’ demeye çok yaklaştım. Ama buraya kadar gelmişken takımı yarı yolda bırakmayacaktım. Elimden geldiğince oynadım, en iyisini vermeye çalıştım.”

Sakat oyuncular konusunda kulüp ile millî takım arasında görüş ayrılığı

Rossi'nin tutumu, Liverpool cephesindeki havayla belirgin biçimde çelişiyor ve kulüp ile millî takım arasında gerilime yol açıyor . Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola, önceki millî maç aralarının ardından kadrosunda önemli eksikler oluştuğunu belirterek orta saha oyuncusunun Uluslar Ligi'nde oynaması konusunda dikkatli olunmasını istemişti.

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“Şu anda ihtiyacımız olan son şey, millî maçlarda oyuncu kaybetmek. Geçen sefer çok önemli üç oyuncumuzu kaybettik,” dedi. “İhtiyacımız olan son şey bu. Umarım kendisine dikkat eder. Sanırım dizini biraz fazla açtı. İyiydi ama yüzde 100 değildi. Bu yüzden millî takımda oynayıp oynayamayacağına karar verirken dikkatli olmalı. Ayrıca Alex [Isak], Cody [Gakpo] ve Dom'u kaybettiğimiz diğer millî maç arasındaki gibi bir durumun yaşanmamasını umuyorum. Nazar değmesin, umarım iki hafta sonra daha iyi bir durumda oluruz.”

Anfield'daki büyük maç öncesi Budapeşte sınavı

Macaristan, Uluslar Ligi grup maçlarını salı gecesi Budapeşte'de Kuzey İrlanda karşısında tamamlayacak. Iraola da yıldız orta saha oyuncusunun bu maçtan sakatlanmadan çıkmasını umacak.

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Liverpool, millî maç arasının hemen ardından pazar günü Anfield'da, kısa süre önce ABD Millî Takımı Teknik Direktörü Mauricio Pochettino'yu göreve getiren Manchester United'ı ağırlayacak. Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 11 maçta üç gol ve bir asist kaydeden Szoboszlai, sağlıklı dönmesi hâlinde Liverpool'un planlarında önemli bir yer tutmaya devam edecek.