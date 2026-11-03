Liverpool, Avrupa yolculuğu öncesinde yeni bir sakatlık darbesi aldı. Ryan Gravenberch, Fenerbahçe ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında forma giyemeyecek. Hollandalı orta saha oyuncusu, Liverpool Avrupa’daki başarılı formunu sürdürmeyi hedeflerken Türkiye’ye gidecek kafilede yer almayacak.

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Liverpool'un orta sahasında sakatlık darbesi

Gravenberch, maçın oynanacağı dördüncü haftada sahaya çıkmasına engel olan topuk sakatlığı nedeniyle İstanbul deplasmanının kadrosundan resmen çıkarıldı. Eski Bayern Münih oyuncusu, takım arkadaşlarıyla uçağa binmeyecek; iyileşme sürecine başlamak için Merseyside'da kalacak.

Kulübün doğruladığına göre 24 yaşındaki futbolcu, sağlık ekibinin gözetiminde özel tedavi görmek üzere AXA Training Centre'da kalacak. Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Ryan Gravenberch, Liverpool'un Fenerbahçe ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının kadrosundan çıkarıldı. Orta saha oyuncusu, topuk sakatlığı nedeniyle Liverpool'un çarşamba günü İstanbul'da Türk ekibiyle oynayacağı maç için seyahat edecek kadroda yer almayacak. Bunun yerine, kulübün sağlık ekibinden tedavi görmek üzere AXA Training Centre'da kalacak.”

Uzayan sakatlık listesi

Gravenberch, Anfield'daki sakatlık listesinde yer alan tek oyuncu değil. Liverpool, Jeremie Frimpong'un ani yokluğunun etkisini de hissediyor. Hollandalı millî oyuncu, Brentford karşısında ikinci yarıda oyuna girdikten kısa süre sonra yaşadığı kas zorlanması nedeniyle forma giyemeyecek.

Üstelik Merseyside ekibinin yetkilileri, uzun süredir sakat olan savunmacılar Conor Bradley ve Giovanni Leoni'nin dönüşünü beklemek zorunda. Kuzey İrlandalı yıldız Bradley, ciddi bir diz ameliyatının ardından tam olarak hazır hâle gelmek için zorlu bir süreçten geçiyor. Gelecek vadeden İtalyan savunmacı Leoni ise ön çapraz bağındaki karmaşık yırtığın iyileşme sürecinde moral bozucu aksilikler yaşadı. Bu durum, Liverpool'un savunmadaki kadro seçeneklerini son derece kısıtladı.

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Iraola deplasman kadrosunu belirledi

Gravenberch'in yokluğuna rağmen Liverpool, Şükrü Saracoğlu Stadı'na yapılacak yolculuk için 22 kişilik kadrosunu açıkladı. Kadroda Alisson Becker, Virgil van Dijk ve Alexis Mac Allister gibi önemli tecrübeli isimlerin yanı sıra Rio Ngumoha ve Jayden Danns gibi gelecek vadeden genç oyuncular da bulunuyor. Takım, son hazırlıklarına başlamak üzere salı sabahı Liverpool John Lennon Havalimanı'ndan Türkiye'ye hareket etti.

Gelecek maçlar FB Şampiyonlar Ligi 12:45 LIV

Liverpool, lig aşaması puan tablosundaki yerini sağlamlaştırmak için İstanbul'da kritik bir sonuç almak istiyor. Iraola, Gravenberch'in hareketliliğinden yoksun orta sahasında doğru dengeyi bulmak zorunda kalacak. Bu da Dominik Szoboszlai veya Wataru Endo gibi isimlere daha fazla sorumluluk vermesi anlamına gelebilir. Deplasman kadrosunda, zorlu geçmesi beklenen atmosferde yaratıcılığıyla fark yaratması beklenen yaz transferi Florian Wirtz de yer alıyor.

Gözler İstanbul'a çevrildi

Takım çarşamba günkü başlama vuruşuna hazırlanırken tüm dikkatler sahaya çevrildi. Şu anda cezalı oyuncu bulunmadığından Iraola'nın taktik tercihlerini yalnızca oyuncuların fiziksel durumu ve formu belirleyecek. Bu maç, özellikle yoğun kış dönemi yaklaşırken Liverpool'un kadro derinliği için önemli bir sınav olacak. Liverpool, deplasmanda üç puan ararken bu sezon en çok gelişme kaydeden oyuncularından biri olmadan da üst düzey bir Avrupa performansı sergileyebileceğini göstermek zorunda.