Eindhoven'ın teknik direktörü Peter Bosz, iki takım arasında yarın (salı) oynanacak Şampiyonlar Ligi lig aşaması 5. hafta mücadelesi öncesinde Real Madrid'in Portekizli teknik direktörü, meslektaşı Jose Mourinho'ya övgüler yağdırdı.

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Bosz, pazartesi günü Santiago Bernabeu'da oynanacak maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında Mourinho'ya yönelik herhangi bir eleştirisi olmadığını, aksine onu tecrübelerinden ders çıkarılabilecek teknik direktörlerden biri olarak gördüğünü söyledi. Hollandalı çalıştırıcı, Mourinho'nun istikrarlı başarısının kendini geliştirme ve farklı koşullara uyum sağlama becerisini yansıttığını da vurguladı.

Hollandalı teknik adam şöyle devam etti: "Mourinho'nun kolayca tanınabilen, kendine özgü bir tarzı da var. Oyuncularını çok iyi hazırlıyor ve ondan ne bekleyebileceğimizi biliyoruz. Bir insanın kendini geliştirmeye devam etmeden bu kadar başarıya ulaşabileceğini düşünmüyorum. Ben de aynısını yapıyorum ve öğrenmeye çalışıyorum."

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Bosz sözlerini şöyle sürdürdü: "Belirli prensipleri var ve kariyeri boyunca başardıkları inanılmaz. Yeni durumlara uyum sağlamadan bu noktaya ulaşamazsınız. Ondan öğrenmek istiyorum, derslerinden faydalanabilirsiniz. Söylediklerini inceliyordum ve bu mesajı oyuncularıma aktarmaya çalışıyorum. Son derece ilgi çekici bir teknik direktör."

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Bosz, kişiliğinin ve felsefesinin Mourinho'dan farklı olmasının aralarında bir anlaşmazlık olduğu anlamına gelmediğinin altını çizdi: "Onun hakkında olumsuz bir yorumum yok. İki farklı kişiliğiz. O, kazanmak için doğru gördüğü şeyi yapmalı, benim ise başka bir felsefem var. Onun yanlış bir şekilde çalıştığını söylemiyorum, ama ben farklı bir tarzla çalışıyorum. Tamamen farklıyız ama ona çok saygı duyuyorum."

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Eindhoven'ın teknik direktörü, maç öncesinde Real Madrid'in içinde bulunduğu durumla ilgili olarak şunları söyledi: "Bence iyi futbol oynuyorlar. 9 galibiyet aldılar ve bunların bir kısmı son dakikalarda geldi. Bu olumlu bir şey, çünkü kazanmak için sonuna kadar mücadele etmeyi sürdürebildiklerini gösteriyor."

Bosz, son dört yıldır Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden takımının büyük statlarda oynamaya alışkın olduğunu da belirterek şöyle konuştu: "Santiago Bernabeu olağanüstü bir stat, ama biz daha önce başka büyük statlarda da oynadık."

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Bosz, takımının geçen sezon Liverpool'u 4-1 yendiği maçı, oyuncularına Real Madrid karşılaşması öncesinde özgüven veren bir deneyim olarak hatırlattı. Ancak iki maçın tamamen farklı olduğunu vurguladı: "Bu büyük bir başarıydı, ama bu başka bir maç ve o karşılaşmayla hiçbir ilgisi yok. Hazırlığın bir kısmı özgüvenle ilgili ve bizim de bolca özgüvene sahip olmamız gerekiyor. 4 puanımız var ama hâlâ önümüzde fırsatlar var. Elimizdeki her şeyi ortaya koymalıyız ve fazla karamsar olmamalıyız."

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"Mbappe tehlikesi mi? Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz"

Hollandalı teknik adam, Kylian Mbappe tehlikesiyle nasıl başa çıkacakları sorusuna, oyuncularının bu zorluğun boyutunun gayet farkında olduğunu söyleyerek yanıt verdi: "Herkes Kylian Mbappe'yi tanıyor. Oyuncuları motive etmek için çok fazla şey söylememe gerek olduğunu düşünmüyorum. Real Madrid'in oyuncularını tanıyorlar ve yarın ne yapmaları gerektiğini çok iyi biliyorlar."

Maç planından da bahseden Bosz, takımının kimliğinden vazgeçmeden rakibe uyum sağlamaya özen gösterdiğini belirtti: "Her zaman rakibe göre uyum sağlamaya çalışıyorum. Geçen hafta sonundaki maçta da bunu yaptık, ama korumak istediğim bir futbol felsefemiz var. Yine de uyum sağlamalıyız, özellikle de Real Madrid karşısında, çünkü çok güçlü bir takım ve büyük potansiyele sahip oyuncuları var."

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Bosz, felsefesinin en zor koşullarda bile oyuncularının yeteneklerine güvenmeye ve cesur olmaya dayandığını vurgulayarak sözlerini tamamladı: "Cesur oynamalıyız, ben karamsar biri değilim. Futbolda bazen kaybedebilirsiniz ama toparlanmanız gerekir. Maç sırasında gol yiyebilirsiniz ama geri dönmeyi denemelisiniz. İyi bir takımımız ve büyük potansiyele sahip oyuncularımız var. Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda iyi maçlar çıkardık ve yarın da aynısını yapacağız."

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