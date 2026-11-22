Manchester United kaptanı Bruno Fernandes, pazar akşamı Anfield'da Liverpool'a 4-0 kaybettikleri maçta takım arkadaşlarının ortaya koyduğu mücadeleden gurur duyduğunu söyledi. Fernandes, özellikle ilk dakikalarda takımın sayısal dezavantaja düşmesinin ardından skorun, oyuncuların sahada ortaya koyduklarının tam resmini yansıtmadığını vurguladı.

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Fernandes, "Match of the Day" programına yaptığı açıklamada ezeli rakibe karşı alınan yenilginin her zaman acı verici olduğunu söyledi. Karşılaşmanın başında Leny Yoro'nun kırmızı kart görmesinin maçın gidişatını büyük ölçüde değiştirdiğini belirten Fernandes, bunun Manchester United'ın Liverpool karşısındaki işini daha da zorlaştırdığını ifade etti.

Fernandes, BBC'nin aktardığına göre şöyle devam etti: "Zor bir maçtı. Rakibimize kaybetmek her zaman kötüdür. 15 dakika geçtikten sonra maçın gidişatı tamamen değişiyor ve bu, işimizi son derece zorlaştırıyor."

Manchester United kaptanı, zorlu koşullara rağmen oyuncuların ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını belirtti . Fernandes, on kişi oynamalarına rağmen oyuncuların pozisyon üretmeye ve maça geri dönmeye çalıştığını hatırlatarak skorun, takımın performansında görülen olumlu yanları yansıtmadığını vurguladı.

Fernandes şöyle konuştu: "Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Skor bunu yansıtmayacak, aksine takımın ortaya koyduğu pek çok olumlu şeyi gizleyecek. Bir kişi eksik olmamıza rağmen maçın gidişatını değiştirmek için çok sayıda pozisyon ürettik."

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Takım arkadaşlarının maç boyunca büyük bir fiziksel efor sarf ettiğini, işin zorluğuna rağmen koşmayı ve mücadele etmeyi sürdürdüğünü belirten Fernandes, ilk yarıyı iki gol geride kapatan takımın ikinci yarıda iki gol daha yemesinden duyduğu üzüntüyü de dile getirdi.

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Fernandes, "Herkes büyük çaba gösterdi, çok koştu ama ne yazık ki ikinci yarıda iki gol daha yemekten kaçınamadık. Şimdi bu yenilgiyi geride bırakıp Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maça odaklanmalı ve orada mümkün olan en iyi sonucu almaya çalışmalıyız" dedi.

Manchester United kaptanı, iki gol geriye düştükten sonra pes etmemenin önemine değindi ve Liverpool'un sayısal üstünlüğüne rağmen yalnızca savunmaya çekilmekle yetinmeyip kendi oyun anlayışlarını sürdürmeye çalışan takım arkadaşlarının cesaretini övdü.

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Fernandes, "Takım büyük bir çaba gösterdi, çok cesurduk. Bazı anlarda topu kaybettik ama oynamaya çalışıyorduk, maçta bir şeyler yapmaya çalışıyorduk ve korkmadık" diye konuştu.

Fernandes, Manchester United'ın oyunu sürdürme ve öne çıkma isteğinin zaman zaman top kayıplarına yol açtığını ve Liverpool'a ekstra fırsatlar verdiğini kabul etti. Ancak takımının teslim olup yalnızca savunmaya yaslanması yerine kendi fikirlerine bağlı kalmasını tercih ettiğini vurguladı.

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Fernandes, "Belki gereğinden fazla oynadığımız ve sonunda gol yediğimiz bazı anlar oldu. Ama ben, sadece savunma yapıp yapabileceğimiz her şeyden korkmak yerine takımımın özgüvenini ve yapmak istediğimiz fikirleri tekrar tekrar uyguladığını görmeyi tercih ederim" ifadelerini kullandı.

Manchester United kaptanı, sonuç almanın takımın temel hedefi olmaya devam ettiğini vurguladı. Bununla birlikte performansın, özellikle zor koşullara rağmen ortaya konan mücadele ruhu ve rekabet isteği açısından, önümüzdeki dönemde üzerine inşa edilebilecek pek çok olumlu yön ortaya koyduğunu düşündüğünü söyledi.

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Liverpool karşısındaki ağır skora rağmen soyunma odasındaki takım arkadaşlarıyla gurur duyduğunu vurgulayan Fernandes, sözlerini şöyle tamamladı: "Sonuç almak istiyoruz ama bugün bu mümkün olmadı. Üzerinde durabileceğimiz pek çok şey var ve takımda büyük bir mücadele ruhu gördüm. Skor bunu yansıtmayacak ama soyunma odasındaki herkesle çok gurur duyuyorum."

Manchester United, Premier Lig puan tablosunda 8 puanla sondan bir önceki sıra olan 19. basamakta yer alıyor. Kırmızı-beyazlı ekip, lig başladığından bu yana yalnızca bir galibiyet alabildi.