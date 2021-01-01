Liverpool, 9 sene sonra Anfield Road'da iki maç üst üste kaybetti

Burnley'nin ardından Brighton'ın da Anfield Road'da Liverpool'u devirdi ve Liverpool, 2012'den sonra evinde ilk kez üst üste ikinci maçını kaybetti.

İngiltere Premier Lig'de Liverpool'un düşüşü devam ediyor.

Dün akşam 22. hafta mücadelesinde Brighton'ı ağırlayan Jürgen Klopp'un ekibi, rakibine Steven Alzate'nin golüyle 1-0 mağlup oldu ve 9 sene sonra Anfield Road'da ligde iki maç üst üste kaybetti.

37 sene sonra bir ilk

İç sahadaki 68 maçlık yenilmezlik serisinin, Burnley maçında bozulmasını engelleyemeyen Kırmızılar aynı zamanda 1984'ten beri Anfield Road'da ilk kez üst üste üç maçı gol atamadan tamamlamış oldu. Manchester United ile 0-0 berabere kalan Liverpool, Burney ve Brighton'a da 1-0'lık skorlarla mağlup olunca 37 sene sonra bir ilk yaşandı.



Manchester City'nin maç eksiği olmasına rağmen 7 puan gerisine düşen Liverpool pazar akşamı, Anfield Road'da 2003 senesinden beri kazanamayan rakibine karşı bir çıkış yolu arayacak.