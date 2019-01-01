Liverpool, 7 gollü maçta sürprize izin vermedi: Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçlar, 2 Ekim Çarşamba günü oynanan 8 maçla tamamlandı.

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı E,F,G ve H gruplarında oynanan 8 maçla sona erdi.

4-3 Salzburg

Gecenin en heyecanlı maçı Anfield'da oynandı. Salzburg'u konuk eden Liverpool, sahadan 4-3 galip ayrıldı.

Kupa 1'in son şampiyonu, Sadio Mane, Andrew Robertson ve Mohamed Salah'ın golleriyle 3-0 öne geçti. Salzburg, Hee-Chan Hwang ile ilk yarı bitmeden bir gol bulsa da soyunma odasına 3-1 geride gitti.

İkinci 45 dakikada ataklarını sıklaştıran Salzburg, 56. dakikada Takumi Minamino ve 60. dakikada genç yıldız Erling Haland ile skora dengeyi getirdi ve Anfield'da korku dolu anlara sebep oldu.

Kabustan çabuk uyanan Liverpool, 69. dakikada bir kez daha Salah'la golü buldu ve skoru 4-3'e getirdi.

Kalan bölümde başka gol olmayınca Liverpool, 7 gollü maçta zorlansa da kazandı.

İlk galibiyetini alan İngiliz devi grupta 3 puana yükseldi. Salzburg ise heyecan dolu maçtan puansız ayrılmış oldu ve 3 puanda kaldı.

2-1

Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Barcelona ile Inter Camp Nou'da karşı karşıya geldi.

Henüz ikinci dakikada Lautaro Martinez'in attığı golle Inter 1-0 öne geçti. Bu skoru ilk yarı boyunca koruyan İtalyan ekibine dur diyen ise Luis Suarez oldu. Uruguaylı golcü önce 58. dakikada skoru eşitlerken 84. dakikada da üstünlüğü getiren golü attı.

Katalanlar bu galibiyetle puanını 4'e yükseltirken İtalyan ekibi ise 1 puanda kaldı.

Leipzig 0-2

Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçında Lyon, konuk olduğu Leipzig'i 2-0 mağlup etti.

11. dakikada Memphis Depay ile öne geçen temsilcisi, 65. dakikada Martin Terrier ile 2-0'ı buldu.

Konuk ekip bu galibiyetle 4 puana yükseldi. Grupta ilk mağlubiyetini alan Leipzig ise 3 puanda kaldı.

St. Petersburg 3-1

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Benfica'yı konuk eden Zenit, rakibin 3-0 mağlup etti.

temsilcisinin gollerini Artem Dzyuba, Ruben Dias(KK) ve Serdar Azmoun kaydetti. 85. dakikada Raul de Tomas'ın attığı gol ekibine yeterli olmadı.

Zenit bu skorun ardından puanını 4 yaparken Benfica, iki maçın ardından puansız kaldı.

1-2

Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, H Grubu ikinci maçında Chelsea'yi konuk etti.

Londra ekibinin 22. dakikada Tammy Abraham ile bulduğu gole 33. dakikada Victor Osimhen'le cevap veren Lille, 79. dakikada Willian'ın golüyle yıkıldı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Zeki Çelik 90 dakika sahada kalırken karşılaşmaya kulübede başlayan Yusuf Yazıcı, 62. dakikada oyuna dahil oldu.

İlk galibiyetini alan Chelsea 3 puana yükselirken Lille, H Grubu'nda puansız kalan tek takım oldu.

0-3

H Grubu mücadelesinde Valencia'ya konuk olan Ajax, deplasmanda 3-0 galip geldi.

ekibinin gollerini Hakim Ziyech, Quincy Promes ve Donny van de Beek kaydetti.

Ajax bu skorla ikide iki yaptı ve 6 puana yükseldi. Valencia ise 3 puanda kaldı.

0-0 Genk

Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Napoli, Genk deplasmanına konuk oldu.

İlk maçında Liverpool'u 2-0 mağlu eden Napoli, Genk karşısında aradığı golü 90 dakika boyunca bulamazken sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

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Bu sonuçla İtalyan ekibi puanını 4'e yükseltti. ekibi ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk puanını aldı.

Slavia Prag 0-2

Şampiyonlar Ligi F Grubu ikinci maçında Slavia Prag, Borussia Dortmund'u ağırladı. Konuk ekip, 35. dakika ve 89. dakikada Achraf Hakimi'nin kaydettiği gollerle 2-0 galip geldi.

Borussia Dortmund bu skorun ardından 4 puana yükselirken, ev sahibi Slavia Prag 1 puanda kaldı.