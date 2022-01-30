Liverpool, 60 milyon Euro karşılığında Porto’dan Luis Diaz’ı kadrosuna kattı
Liverpool, Porto'nun kanat oyuncusu Luis Diaz'ı 60 milyon € değerinde bir anlaşmayla kadrosuna kattı.
Kolombiyalı milli oyuncu, Cumartesi günü Arjantin'de sağlık kontrolünden geçtikten sonra beş buçuk yıllık bir anlaşma imzaladı ve Anfield'da 23 numaralı formayı giyecek.
Kırmızılar, 25 yaşındaki oyuncu için 45 milyon avro bir başlangıç ücreti ödeyecek ve performansla ilgili ek 15 milyon euro ödeyecek.
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Luis Diaz, Liverpool'a ne getirir?
Diaz; Mohamed Salah, Sadio Mane, Diogo Jota ve Roberto Firmino ile birlikte rekabet etmeye geliyor. Böylece Jurgen Klopp'un elinde daha da fazla hamle gücü olacak.
Kolombiyalı, Porto'daki üç yıllık süresi boyunca Avrupa'nın en iyi genç kanat oyuncularından biri olarak ortaya çıktı ve 125 maçta 41 gol ve 19 asist kaydetti.
Diaz, 2021-22 sezonunun ilk yarısında Portekiz devi için 28 maçta 16 gol atarak oyununu zirveye çıkardı ve Liverpool taraftarları bu formu doğrudan Premier Lig'e taşımasını umuyor.
Liverpool'un transfer penceresi
Kırmızılar; özellikle Divock Origi, Takumi Minamino ve Nat Phillips gibi oyuncuların ilgisini çeken Pazartesi günkü son tarihten önce bir dizi oyuncu için teklif almayı bekliyor.
Origi, diğerleri arasında Newcastle ve Atalanta tarafından isteniyor ve uygun bir teklif gelirse ayrılmasına izin verilebilir.
Liverpool, Minamino için Leeds ve Monaco'dan teklifler aldı, ancak GOAL, bir kiralık anlaşmasını onaylama konusunda isteksiz olduklarını ve oyuncunun ayrılmaya istekli olmadığını, bunun yerine mümkünse yeri için savaşmayı tercih ettiğini doğruluyor.
Bu arada Phillips; Burnley, Watford, Newcastle ve Brighton dahil olmak üzere birkaç Premier Lig kulübünün listesinde yer alıyor, ancak henüz tek bir somut yaklaşım vardı: Watford'dan bir satın alma anlaşması, Liverpool reddetti.
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