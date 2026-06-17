Liverpool, 40 milyon euroluk transferi kapıyor; transfer bedelinin yarısı Real Madrid’e gidiyor

Víctor Muñoz’u Newcastle United değil, Liverpool kadrosuna katacak. Transfer piyasası uzmanı Fabrizio Romano, “The Reds”in bu transferi son anda ele geçirme girişiminde başarılı olduğunu yazıyor. Anlaşmanın kamuoyuna duyurulması için şu anda sadece son ayrıntılar görüşülüyor.

Muñoz, geçtiğimiz sezon Osasuna formasıyla büyük bir etki yarattı. Pamplona'da 2030 ortasına kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu, kulüpteki ilk ve tek sezonunda yedi gol attı ve beş asist yaptı.

Muñoz, hızı, top sürme yeteneği ve gol vuruşlarıyla tanınıyor ve bu özellikleri sayesinde birçok kulübün ilgisini çekti. Newcastle, onu kadrosuna katmak üzereydi ancak kesin bir anlaşmaya varamadı.

Liverpool ise 40 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazır ve bu da anlaşmanın gerçekleşmesinde belirleyici oldu. Liverpool, 2032 ortasına kadar sözleşme imzalayacak olan Muñoz ile de şimdiden anlaşmaya vardı.

Muñoz, 2025 yazında 5 milyon euro karşılığında Real Madrid’den Osasuna’ya transfer olmuştu. Anlaşmanın bir parçası olarak, transfer bedelinin yarısı (20 milyon euro) Real Madrid’e ödenecek.

Bu durum, Muñoz’u FC Barcelona’ya transfer olan Anthony Gordon’un halefi olarak gören Newcastle için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Liverpool’da Muñoz, Cody Gakpo gibi isimlerle rekabet edecek.

Muñoz, Mart ayında İspanya milli takımında ilk kez forma giydi ve milli takım teknik direktörü Luis de la Fuente tarafından Dünya Kupası kadrosuna da dahil edildi. İki kez milli formayı giyen oyuncu, Yeşil Burun Adaları ile oynanan açılış maçında yedek kulübesinde kaldı.