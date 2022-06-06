İngiliz oyuncu, gelen teklifleri elinin tersiyle iterek Kırmızılar'daki kariyerine devam edecek.

James Milner, Aston Villa, Newcastle ve birçok MLS kulübünden gelen teklifleri reddettikten sonra Liverpool ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Milner, ilk olarak 2015 yılında Manchester City'den bonservissiz bir şekilde Liverpool'a geldi ve o zamandan beri toplamda 289 maçta forma giydi.

2021-22 sezonunda 39 maçta oynayan çok yönlü orta saha oyuncusu, Kırmızıların FA Cup ve Lig Kupası zaferleri yaşamasına büyük bir katkı sağladı.

İngiliz futbolcu, 2022 yılının 30 Haziran tarihinde serbest oyuncu statüsünde olacaktı, ancak Kırmızılar’daki kariyerine devam edecek.

Milner, Liverpool'da yeni şartları onayladı

Liverpool, Milner'ın kulüple olan sözleşmesini bir sezon daha yenilediğini doğruladı.

GOAL, 36 yaşındaki oyuncunun Anfield kariyerinde sözleşme uzatmak için indirimli bir ücreti kabul ettiğini onaylayabilir.

Yıldız orta saha, Liverpool’da kariyerinin 3. Premier Lig şampiyonluğunu ve bir Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı.

Villa ve Newcastle, Milner'ı ücretsiz bir bir şekilde transfer etmek istemişti, ancak tecrübeli orta saha oyuncusu iki eski kulübünü de reddetti.

İngiliz oyuncu, Liverpool başantrenörü Jurgen Klopp'un özellikle takımda kalmasını istediği bir oyuncuydu ve takımda kalınca, Amerika’ya gitme ihtimali de son buldu.

Joe Gomez’de durum nedir?

Gomez'in Liverpool'daki geleceği de son aylarda sıcak bir tartışma konusu oldu ve o, Klopp’un ilk 11'inde düzenli bir şekilde oynayamıyor.

Ancak 25 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Kırmızılar için önemli katkılar sundu ve GOAL, onun da yeni bir anlaşma için sırada olduğunu öğrendi.

Gomez'in mevcut sözleşmesi 2024'te sona erecek, ancak Liverpool'un yaz transfer döneminde oyuncunun olası taliplerini önlemek için bu anlaşmayı uzatması muhtemel.

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