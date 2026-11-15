Liverpool, Premier League'de zor günler geçiren Crystal Palace'ın yaz aylarında kadrosuna katamadığı, Lens'in beğenilen stoperi Ismaelo Ganiou'yu transfer etmek için yarışa girdi. Geçen sezon Ligue 1'de etkileyici bir çıkış yapan 21 yaşındaki savunmacı, Fransa'da kalmayı ve 2030'a kadar geçerli yeni bir uzun vadeli sözleşme imzalamayı tercih etti.

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Liverpool'un hedefinde Ligue 1'in parlayan yıldızı var

Haberi yayımlayan Football Insider'a göre Merseyside devi, Fransa'nın en üst ligindeki dikkat çekici performanslarının ardından genç savunmacıyı kadrosuna katmak istiyor. Crystal Palace, daha önce Burkina Faso A Millî Takımı'nda ve Fransa genç millî takımlarında forma giyen oyuncuyu yaz transfer döneminde Selhurst Park'a getirmeye çalışmıştı. Crystal Palace yöneticileri, oyuncunun Lens'in eski teknik direktörü Pierre Sage'in ardından Güney Londra'ya gelmesini umuyordu. Ancak stoper transferi reddedip ağustosta yeni bir sözleşme imzaladı. Sage'in görevine ise bu hafta son verildi.

Geciken ayrılıklar yaz dönemindeki transfer girişimini sekteye uğrattı

Crystal Palace'ın savunmasında son bir yılda yaşanan çalkantılı değişimin parçalarından biri de genç savunmacıyı kadrosuna katamamasıydı. Marc Guehi ve Maxence Lacroix, toplam 72 milyon sterlin karşılığında kulüpten ayrıldı.

Crystal Palace'ın bu fırsatı nasıl kaçırdığını yayın kuruluşunun Transfer Insider podcast'inde anlatan gazeteci Callum O'Connell, şunları söyledi: «Bence bu [Liverpool'un ilgisi], Crystal Palace'ı takip eden herkes için biraz can sıkıcı bir haber olacak.

«Pierre Sage onu yazın kadrosuna katmak, beraberinde Palace'a getirmek istiyordu.

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«Palace sonunda bu transferi gerçekleştiremedi. Maxence Lacroix'yı satmayı bekliyorlardı ve bu satış belki de umdukları kadar erken gerçekleşmedi.

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«Ganiou sonunda Lens ile yeni sözleşmeyi imzaladı. Yani kadrolarına katamadıkları, gerçekten de ellerinden kaçırdıkları bir oyuncu.»

Geçici transferler zor günler geçiren Crystal Palace'a çare olmadı

Guehi ve Lacroix'nın satışından önemli gelir elde etmesine rağmen Güney Londra kulübü, yaz transfer döneminde kalıcı bir alternatif için bonservis bedeli ödememeyi tercih etti. Selhurst Park yönetimi bunun yerine eski Arsenal savunmacısı Takehiro Tomiyasu'yu bonservis bedeli ödemeden transfer etti; Axel Disasi ve Honest Ahanor'u ise kiralık olarak kadrosuna kattı.

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Bu geçici çözüm, sezonun ilk aylarında ciddi biçimde ters tepti. Crystal Palace şu anda Premier League puan tablosunun son sırasında. İlk 10 maçında 24 gol yiyerek ligin en fazla gol yiyen takımı olan Crystal Palace'ın savunmadaki kötü performansı, sonunda Sage'in görevine mal oldu.

Yeni teknik direktörü ocakta kadroyu yeniden kurma görevi bekliyor

Thomas Frank'in Selhurst Park'ta Sage'in yerini alması bekleniyor. Danimarkalı teknik direktörün en acil önceliği ise kolay gol yiyen savunmayı toparlamak olacak. Mevcut kadroda savunma sorunlarını giderecek yeterli seçenek bulunmadığından kulüp yöneticilerinin göreve gelecek teknik direktöre ocak transfer döneminde destek vermesi bekleniyor. Premier League'den düşmenin mali bedeli yeni oyuncuların maliyetini fazlasıyla aşacağından Liverpool Ganiou'nun peşindeyken Crystal Palace başka seçeneklere yönelmek zorunda.