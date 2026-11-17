Liverpool, 2027'deki olası transfer öncesinde Brighton & Hove Albion sol beki Maxim De Cuyper için Arsenal ve Paris Saint-Germain ile yarışa katıldı. Brighton, Avrupa genelinde artan ilgiyi savuşturmak amacıyla 25 yaşındaki Belçika millî takımı oyuncusuna 50 milyon sterlin değer biçti.

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Liverpool gözlemcileri Belçikalı beki yakından takip ediyor

TEAMtalk'a göre Liverpool gözlemcileri, ileride teklif yapmak üzere De Cuyper'i takip ediyor. Liverpool, Arsenal ve PSG'nin yanı sıra AC Milan ve Roma da oyuncuyla ilgileniyor. Temmuz 2025'te Club Brugge'den 17 milyon sterline ayrılmadan önce Arsenal ile adı anılan oyuncu, bu sezon 16 maçta dört gol ve dört asist kaydetti. Performansı, Fabian Hurzeler'in takımının Premier League'de ikinci sırada yer almasına ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde beşinci sıraya yükselmesine katkı sağladı.

Alman yayın organı ciddi ilgiyi doğruladı

İlk haberin ardından konuyu ele alan Alman yayın organı Fussball News, Liverpool, Arsenal ve PSG'nin gelecek yıl öncesinde De Cuyper'i kadrolarına katma konusunda 'ciddi' olduğunu belirtiyor. Liverpool'un transferden sorumlu yöneticileri, dinamik Belçikalı beki Anfield'da Kostas Tsimikas'ın yerini alabilecek ve savunmanın solundaki ilk 11 yeri için güçlü rekabet yaratabilecek 'ilginç bir seçenek' olarak görüyor.

Brighton'ın şu anda talep ettiği 50 milyon sterlin üzerinden 2027'de anlaşmaya varmak, Liverpool'un ileride transfer piyasasında önemli miktarda para tasarruf etmesini sağlayabilir. Güney kıyısındaki kulüp, oyuncuyu Belçika'dan günümüz piyasasına göre nispeten mütevazı bir bedelle kadrosuna kattı. Brighton, uygun fiyatlı yetenekleri bulup yüksek değerli oyunculara dönüştürme konusunda güçlü bir itibar oluşturdu.

Değeri gelecekte iki katına çıkabilir

Football Insider'ın ayrı haberinde 25 yaşındaki savunmacı, Brighton'ın eski orta saha oyuncusu Moises Caicedo'nun izinden giden 'bir sonraki 100 milyon sterlinlik yıldızı' olarak nitelendirildi. Avrupa futbolunda yükselen itibarı, kasım ayındaki mevcut millî maç arasında daha da güçlendi.

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Yayın organı, De Cuyper'in geçen hafta Belçika millî takımıyla hem Türkiye'ye hem de İtalya'ya karşı sergilediği dikkat çekici performansların, üst düzey kulüpler arasındaki transfer yarışını daha da kızıştıracağını belirtiyor. Liverpool sol beki kadrosuna katma yarışını kazanırsa, gelişi Milos Kerkez'in ilk 11'deki yeri için ciddi bir tehdit oluşturacak.

Mevcut sol beki ilk 11 mücadelesi bekliyor

De Cuyper, 23 yaşındaki Macaristan millî takımı oyuncusunu geride bırakıp Liverpool'un birinci tercih sol beki olabilecek kaliteye sahip. Kerkez, Anfield kariyerine istikrarsız bir başlangıç yapsa da genç oyuncu son haftalarda gelişim belirtileri gösterdi. Eski Bournemouth savunmacısı, güney kıyısında birlikte verimli bir dönem geçirdikleri Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola'nın desteğine de hâlâ güvenebilir.