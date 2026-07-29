Liverpool, bu yaz hücum hattına dev bir kalite takviyesi yapmayı planlıyor. Kırmızılar, Fabrizio Romano’ya göre şu anda Bradley Barcola için resmi bir teklif hazırlıyor.

Kısa süre önce Barcola’nın Paris Saint-Germain ile sözleşmesini uzatmak istemediği ortaya çıkmıştı; bu da Liverpool’un oyuncunun menajerlik ekibiyle görüşmelere başlama kararı almasına yol açtı. Bu görüşmeler olumlu ilerliyor, ancak PSG’nin yıldız hücumcuyu yok pahasına satmaya niyetli olmadığı görülüyor.

Romano, YouTube kanalında, “Kişisel anlaşma yakında sağlanacak, çünkü şartlar hiçbir sorun teşkil etmiyor” dedi. “Barcola, Liverpool’a gitmek istiyor. Liverpool şu anda resmi bir teklif hazırlıyor.”

İtalyan transfer gazetecisi sözlerini, “Liverpool ile PSG arasındaki ilişki mükemmel, ancak finansal boyut önemli bir unsur olmaya devam ediyor” diyerek sürdürdü. “Teklifin sunulması için birkaç gün daha gerekecek.”

Romano, Fransız kulübünün Barcola için çok büyük bir bedel görmek istediğini doğrulayabiliyor. “Çeşitli medya kuruluşları 170 milyon avroluk bir bonservis beklentisinden söz ediyor. Bu, nihayetinde gerçek transfer bedeli olmayacak ama ortada çok büyük bir para olduğu açık.”

İngiliz medyası Liverpool’un bu yaz hâlâ yeterli transfer bütçesine sahip olduğunu yazsa da, ilk teklif her hâlükârda talep edilen 170 milyonun çok altında olacak. Bu durumda PSG’nin ne ölçüde buna yanaşacağı soru işareti. Fransa Milli Takımı oyuncusu Barcola’nın Paris’teki sözleşmesi 2028 yılının ortasına kadar devam ediyor.

Barcola’nın olası gelişi, Cody Gakpo için kötü haber anlamına geliyor. Kanat oyuncusu geçen sezon çok iyi bir form grafiği sergilemedi ve yeni teknik direktör Andoni Iraola yönetiminde rolünün ne olacağı da belirsizliğini koruyor. Ayrıca Gakpo’yla Tottenham Hotspur ve Bayern Münih başta olmak üzere çeşitli kulüplerin ilgilendiği belirtiliyor.