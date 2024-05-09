Şampiyonlar Ligi tarihinin en unutulmaz finalinin üzerinden çok seneler geçse de yankıları devam ediyor.

2005 yılında İstanbul’un ev sahipliği ve Liverpool’un Milan’ı 3-0 geriden gelerek kupaya uzandığı Şampiyonlar Ligi finali tarihin en özel futbol müsabakaları arasında yer almayı sürdürürken, o dönem Liverpool kadrosunda yer alan savunma oyuncusu Stephen Warnock, o dönemki teknik direktörü Rafael Benitez’i oldukça ağır bir dille eleştiri yağmuruna tuttu.

Under the Cosh podcast'inde konuşan Warnock, daha önce 18 kişilik maç kadrosuna alınmasına rağmen sonrasında kadrodan çıkartılmasına ilişkin olarak Benitez’e yüklendi. Ailesine Türkiye’de oynanacak final için bilet aldıran Warnock, sonrasında Benitez'in asistanı Pako Ayestaran'ın kendisini arayarak yönetimin kadro konusunda hata yaptığını ve final kadrosunda olmayacağını bildirdiğini belirtti.

Uçak krizi

Bu kararın kendisine asistanı tarafından değil direkt Benitez tarafından iletilmesi gerektiğini savunan Warnock, “Benim için zordu çünkü ben bir Liverpool taraftarıyım, Kop'ta ayakta durarak büyüdüm. O an takımdan nefret ettiğimi hissettim, çok öfkeli ve kızgındım. Benitez tam bir korkak gibi davransa da takım arkadaşlarımın aldığı sonuçtan ötürü mutluydum. Ayrıca dönüş uçağında da takımla birlikte olamadım. O gece uçağın ertesi sabah kalkış saatini bildirmişlerdi ama sonrasında uçağa sadece 18 kişilik kadroyu ve onların eşlerini ya da kız arkadaşlarını aldılar. Bu yüzden takımdan ayrı geri döndük ama uçağımız geç geldi. Çocuklar havaalanında indiler ve sonrasında takımın taraftarlarla buluşmasını Sky Sports’tan izlemek zorunda kaldım” dedi.