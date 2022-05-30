Litvanya - Türkiye maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda yayımlanacak?
UEFA Uluslar Ligi C 1. Grup’ta yer alan Türkiye, gruptaki ikinci maçını Litvanya’ya karşı oynayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre UEFA Uluslar Ligi'nde 55 üye federasyonun milli Takımları 4 ayrı ligde toplamda 14 farklı grupta yarışacak.
B, C ve D liglerinde gruplarını birinci tamamlayan takımlar, bir üst lige terfi edecek. C Ligi'nde gruplarını son sırada tamamlayan dört ekibin mart 2024'te kendi aralarında oynayacakları play-out maçları sonrasında, kalacak ve D Ligi'ne düşecek iki takım belli olacak.
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Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi C 1. Grup’taki rakipleri Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg.
Litvanya-Türkiye maçı ne zaman oynanacak?
Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinde yer alan UEFA Uluslar Ligi C 1. Grup maç takvimine göre Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın Litvanya deplasmanına gideceği maç 7 Haziran salı günü saat 21.45’te oynanacak.
Karşılaşma Vilnius LFF Stadyumu’nda gerçekleşecek.
Litvanya-Türkiye maçı hangi kanalda yayımlanacak?
UEFA Uluslar Ligi C 1. Grup karşılaşmalarındaki ikinci maçımız Litvanya Türkiye maçı TRT1 veya TRT Spor kanallarından naklen yayınlanacak.
Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın uluslararası organizasyonlardaki karşılaşmalarının yayın haklarının sahibi olan TRT’nin müsabakayı ayrıca internet ortamından da yayınlaması bekleniyor.
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