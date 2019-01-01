Litvanya - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Euro 2020 Elemeleri B Grubu'nda yer alan Litvanya ile Portekiz karşı karşıya geliyor.
Müsbakayı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan orta hakem Bas Nijhuis yönetecek.
Geride kalan üç karşılaşmada 5 puan toplayabilen Portekiz, B Grubu'nda 2. sırada yer alıyor.
Ev sahibi ise 4 maç sonunda topladığı 1 puanla grubunda son sırada kaldı.
İki ekip, B Grubu'nda ilk defa karşılaşacak. Portekiz'de oynanacak maç ise 14 Kasım tarihinde gerçekleşecek.
Litvanya - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta?
2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Litvanya ile Portekiz 10 Eylül Salı günü TSI 21:45'te karşılaşacak.
Litvanya - Portekiz maçı hangi kanalda yayınlanacak?
EURO 2020 Elemeleri B Grubu'nda oynanacak Litvanya - Portekiz maçının Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.