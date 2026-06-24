Listi Müller ve Mbappé başı çekiyor… Dünya Kupası’nın “Altın Gençler” listesine yeni bir isim eklendi

Yohan Manzambi’nin adı artık İsviçre milli takım kadrosunda sadece bir numara değil; Dünya Kupası efsanelerinden Kylian Mbappé ve Thomas Müller’in yanına adını yazdırarak Dünya Kupası’nın gündemine oturdu.

Yohan Manzambi’nin Kanada milli takımının kalesine attığı tek gol, genç İsviçreli forvetin turnuvanın “Altın Gençler” listesine girmesine yetti.

Manzambi, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü turunda, İsviçre milli takımının Kanada kalesine attığı ikinci golü kaydederek tribünleri coşturdu. Bu gol, ülkesine sadece üç puanı kazandırmakla kalmadı, aynı zamanda Dünya Kupası tarihine adını yazdırmasını da sağladı.

Fransız "Stats Foot" ağının istatistiklerine göre, Manzambi, 2000 yılından bu yana 21 yaşını doldurmadan Dünya Kupası'nda en çok gol atan oyuncular listesine girdi ve 3 golle üçüncü sırada yer aldı.

Listenin başında, 2010 Dünya Kupası’nda yeteneğini tüm dünyaya göstererek attığı 5 golle Alman Thomas Müller yer alıyor. Onu, 19 yaşındayken 2018 Dünya Kupası’nı kazanma yolunda attığı 4 golle Fransız fenomen Kylian Mbappé takip ediyor.

2000 yılından bu yana 21 yaşından önce Dünya Kupası'nda gol atan genç oyuncuların sıralaması: Thomas Müller (5 gol), Kylian Mbappé (4) ve Johan Manzambi (3).

Kanada’da attığı golle Manzambi sadece rakip kaleleri değil, Mbappé ve Müller’in mirasını da kovalıyor.