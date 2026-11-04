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Listenin zirvesinde Mbappe var, Yamal da içinde yer alıyor: Valverde Avrupa'nın ağır toplarının arasına girdi

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Valverde, son dakika golüyle galibiyeti Real Madrid'e armağan etti

Real Madridli Uruguaylı oyuncu Federico Valverde, bugün çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi dördüncü hafta müsabakaları kapsamında AEK Atina ağlarına takımının üçüncü golünü kaydederek ceza sahası dışından gol atma konusundaki parlak formunu sürdürdü.

Valverde, 90+2. dakikada füze gibi bir şutla gol kaydetti; böylece takımı deplasmanda 3-2 kazandı ve oyuncu, Avrupa'nın beş büyük liginin uzak mesafelerden gol atan en önemli yıldızları arasındaki yerini pekiştirdi.

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"Sofascore" ağının bir istatistiğine göre Valverde, son üç sezonda Avrupa'nın beş büyük liginin kulüplerinde ceza sahası dışından 10'dan fazla gol kaydeden oyuncular listesinde yer alıyor.

Listenin başında, Real Madrid'in diğer yıldızı Fransız Kylian Mbappé 17 golle bulunuyor; onun arkasında ise vatandaşı Bayern Münih kanat oyuncusu Michael Olise (15) geliyor.

Liste şöyle sıralandı:

  • Kylian Mbappé: 17 gol.
  • Michael Olise: 15 gol.
  • Lamine Yamal: 14 gol.
  • Harry Kane: 12 gol.
  • Hakan Çalhanoğlu: 12 gol.
  • Federico Valverde: 11 gol.

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