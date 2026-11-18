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Real Madrid ile Antonio Rüdiger'in yolları sezon sonunda ayrılacak mı? Yerine geçecek isim Bundesliga'dan da gelebilir.

Real Madrid, gelecek yaz Antonio Rüdiger ile yollarını ayırması hâlinde yerine geçebilecek isimler arasında Bundesliga'dan iki oyuncuyu da değerlendiriyor.

İspanyol gazeteci Jorge Picon'un Radio Marca için aktardığına göre, bu sezonun Rüdiger'in Real Madrid formasıyla son sezonu olacağına işaret eden pek çok belirti var. Eski millî futbolcunun sözleşmesi haziran sonunda sona eriyor ve kulüp çevresinde yolların ayrılacağı yönünde işaretler olduğu belirtiliyor.

Bu gerçekleşir ve Rüdiger beş yılın ardından Madrid ekibinden ayrılırsa Real Madrid'in onun yerine bir oyuncu bulması gerekecek. Picon'a göre kulüp bu doğrultuda dört adayı takip ediyor: Borussia Dortmund'dan Nico Schlotterbeck, VfB Stuttgart'tan Finn Jeltsch, Inter'den Alessandro Bastoni ve Como Calcio'dan Jacobo Ramon.

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Bu isimler arasında açık ara en düşük maliyetli seçenek muhtemelen Ramon. Real Madrid, 21 yaşındaki oyuncuyu 2025 yazında İtalyan kulübüne satarken geri alma maddesi koydurmuştu. Bu bedelin yaklaşık dokuz milyon euro olduğu belirtiliyor.

Getty Images

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Nico Schlotterbeck, serbest kalma maddesiyle Real Madrid'e gidebilir mi?

Madrid'in diğer üç aday için büyük olasılıkla çok daha fazla para harcaması gerekecek. Yaz başında sözleşmesini uzatan Schlotterbeck, 2031'e kadar Borussia Dortmund'a bağlı. Ancak sözleşmesindeki serbest kalma maddesi sayesinde gelecek yaz, iddialara göre 50 ila 60 milyon euro karşılığında sarı-siyahlılardan ayrılabilir.

VfB ile sözleşmesi 2030 yılına kadar süren Jeltsch ile Inter'le 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Bastoni'nin de benzer bedellere mal olması bekleniyor. Barcelona da Inter'in İtalyan oyuncusuna defalarca büyük ilgi gösterdi.

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Antonio Rüdiger, Real Madrid'de kupa kazanmak istiyor

Rüdiger, The Athletic ile röportajında, Real Madrid'deki muhtemelen son sezonunda mutlaka bir kupa kazanmak istediğini söyledi. "Real Madrid'de hiçbir şey kazanamadığımız iki yıl. Bu korkunç." İspanya'nın en çok şampiyonluk kazanan kulübünde geri dönen Jose Mourinho'nun büyük kupa özlemine son vermesi bekleniyor.

Savunma oyuncusu kendi geleceği hakkında konuşmak istemedi. Şu anda tamamen sahadaki görevlerine odaklandığını belirten Rüdiger, "Önceliğim kazanmak" dedi.