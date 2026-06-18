Listede bir Faslı ikili yer alıyor... Dünya Kupası'nda kaç Fransız kökenli oyuncu gol attı?

Kongolu forvet Yuan Wisa, Fransa’da doğan ve turnuvada başka bir milli takımın formasıyla gol atan en genç oyuncu olarak Dünya Kupası tarihine adını yazdırdı.

Wisa, dün Çarşamba akşamı 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ilk turunda Portekiz kalesine attığı golle Demokratik Kongo Cumhuriyeti milli takımına beraberliği getirdi. Bu gol, turnuva tarihinde Afrika milli takımlarının attığı ilk gol oldu.

Newcastle United oyuncusu, Fransa'da doğup başka bir milli takımın formasıyla Dünya Kupası'nda gol atan en önemli yıldızların yer aldığı listeye adını ekledi.

Fransız “Stats Foot” ağının istatistiklerine göre, bu listede 16 oyuncu yer alıyor ve bunların en öne çıkanları Faslı Roman Saiss ve Khaled Boutaib ikilisi.

Listede Arjantin'den Gonzalo Higuaín, İsviçre'den Jacques Fatton, Gana'dan André Ayew ile Cezayir'den Sofiane Feghouli ve Yacine Brahimi gibi önemli isimler yer alıyor.

Listede ayrıca Portekiz'den Rafael Guerreiro, Kamerun'dan Jean-Charles Castillet, Tunus'tan Wahbi Khazri ve Dylan Bronn da yer alıyor.

Senegal açısından bakıldığında, Boulaye Dia, Kalidou Koulibaly, M'Baye Niang ve Ibrahim M'Baye, Fransa'da doğmuş olmalarına rağmen Dünya Kupası'nda gol kaydetmişlerdi.

Bu tarihi kayıt, Fransa’daki Afrika ve Arap kökenli toplulukların büyük etkisini yansıtıyor; zira birçok oyuncu uluslararası düzeyde köken ülkelerini temsil etmeyi tercih etti ve dünyanın en büyük futbol sahnesinde izlerini bıraktı.