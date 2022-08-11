Lisans krizini bir türlü aşamayan Barcelona'nın bu durumu, yeni transferlerinden Christensen'in sürpriz bir tercihine yol açtı.

Chelsea ile olan kontratını sonlandırdıktan sonra Barcelona'ya transfer olan ancak Katalan devinin yaşadığı ekonomik problemlerden ötürü henüz lisansı çıkartılamayan Danimarkalı savunma oyuncusu Andreas Christensen, Instagram hesabındaki Barcelona paylaşımlarını sildi.

Christensen, profil fotoğrafını da Chelsea formalı bir görüntüsüyle değiştirerek dikkat çekti.

Kontratında Barcelona'nın ligde oynayacağı ilk maça dek lisansının çıkartılmaması halinde serbest kalma maddesi bulunan Christensen'in bu hamlesi takımdan ayrılacağı yönündeki iddiaları da beraberinde getirdi. ESPN'de yer alan habere göre Franck Kessie ile birlikte takımdan ayrılması gündeme gelen Christensen için nasıl bir çözüm bulunacağı şimdiden merak konusu oldu.

Yaz transfer döneminde bu iki ismin yanı sıra Robert Lewandowski, Raphinha ve Jules Kounde gibi takviyeler yapan Baarcelona, Ousmane Dembele ve Sergi Roberto ile de yeni sözleşme imzalamış ancak bu isimlerin hiçbirinin lisansını çıkartamamıştı. Katalan ekibinin önümüzdeki günlerde bu oyunculara lisans çıkartabilmek için bazı yıldızlarıyla yolları ayırması bekleniyor.