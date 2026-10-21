Como'nun Manchester United ağlarına gönderdiği dört gol, soyunma odasında bir kriz patlattı ve fırtınalı bir İtalya gecesini takım kaptanı Bruno Fernandes ile teknik direktör Michael Carrick arasında karşılıklı suçlamaların yaşandığı bir kasırgaya dönüştürdü.

Cesc Fabregas'ın takımı karşısında alınan 4-1'lik aşağılayıcı mağlubiyetin ardından Bruno sessizliğini bozdu ve Carrick'i doğrudan ateş hattına sokan alevli bir açıklama yaptı; 67. dakikada oyundan alındıktan sonra sert bir üslupla şöyle konuştu: "Bu, teknik direktörün ve teknik ekibin sorunu, benim sorunum değil. Hata teknik direktörün hatası."

Sahada ve yedek kulübesine giderken belirgin bir hoşnutsuzluk hâli içinde gelen Bruno'nun açıklaması, yalnızca bir öfke anı değildi; oyuncularla teknik ekip arasındaki ilişkide derin bir çatlağı gözler önüne serdi.

Maç kameralarının kaydettiğine göre, Portekizli yıldız, takımın başlangıçtan yalnızca 118 saniye sonra savunmada çöktüğü bir anda, taktiksel yaklaşıma ve maçın yönetiliş biçimine duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Lisandro'dan Bruno'ya: isyan bulaşıcıdır

Bruno'nun açıklamaları boşuna gelmedi. Birkaç gün önce savunmacı Lisandro Martinez, takımın "Avrupa'da rekabet edebilecek seviyeye sahip olmadığını" söylediği çarpıcı bir açıklamanın ardından para cezasına çarptırılmış, suçlamasını doğrudan kulüp yönetimine ve transfer politikasına yöneltmişti.

Bugün ise takım kaptanı ve soyunma odasındaki en etkili oyuncu olan Bruno Fernandes gibi büyük bir ismin eleştirenler listesine katılmasıyla tek bir gerçek doğrulanıyor: Manchester United artık tek bir takım değil; yönetim, teknik direktör ve oyuncular arasında çatışan cepheler ve çözümsüz görünen ebedi bir kriz içinde.

Gözlemciler, bu açıklamaların, umut verici bir başlangıcın ardından fırsatı hak eden geçici teknik direktör Carrick'in belini kıran son damla olabileceğini düşünüyor; ancak Carrick şimdi, kulübün Aralık 2015'ten bu yana yaşadığı en kötü seri olan 7 maçlık galibiyetsizlik tünelinin içine girmiş durumda.

Carrick'ten yanıt: Sorumluluğu yüzde 100 üstleniyorum

Buna karşılık Michael Carrick, maçın ardından TNT Sports kanalına yaptığı açıklamalarda tüm sorumluluğu üstlenerek öfkeyi yatıştırmaya çalıştı.

Carrick şunları söyledi: "Bu bir hayal kırıklığından çok daha fazlası. Herkesin sorumluluğu üstlenmesi gerekiyor ve ben takım ile genel performanstan yüzde 100 sorumluluğu üstleniyorum. Sorumluluk bende bitiyor ve bunu tamamen kabul ediyorum."

Belirgin bir özür tonuyla ekledi: "Uzun zamandır bu kulübün bir taraftarı olarak ve ona çok önem veren biri olarak, böyle bir performans görmek kabul edilemez bir şey."

Çöküşün nedenleri hakkında ise şunları açıkladı: "Bu işin büyük kısmı, futbolda ortaya koyman gereken motivasyon, niyet ve keskinlikle ilgili; biz bugün bunu ortaya koyamadık."

Carrick, olumsuz seriye rağmen grubunu savunarak şöyle konuştu: "Bu kesinlikle onların seviyesi değil; bunu 6 ya da 7 ay boyunca gösterdik, ama coşkunu istediğin zaman yakıp istediğin zaman söndüremezsin."

Tribünleri erken terk eden taraftarlara özel bir özür dileyerek sözlerini tamamladı: "Taraftarlar bu kulübün kalp atışıdır ve her zaman öyle kalacaklar. Buraya gelmek için yaptıkları her şeyin ardından böyle bir performans izlemek zorunda kaldıkları için özür dilemem gerekiyor; kesinlikle hiçbir mazeret yok."



