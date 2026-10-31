Manchester United'ın Arjantinli savunmacısı Lisandro Martinez, bugün cumartesi Stamford Bridge'de oynanan ve Premier Lig'in dokuzuncu hafta müsabakaları kapsamındaki Chelsea karşılaşmasında, takımının çöküşünün en önemli nedenlerinden biri hâline gelerek ekibine ağır bir darbe vurdu.

İlk yarı gollerle sonuçlanmazken Chelsea, ikinci yarının başında, tam olarak 50. dakikada konuk ekibi şaşırttı. Rogers, Manchester United'ın savunma hattını saran kargaşa durumundan yararlanarak bireysel bir harika golle skoru açmayı başardı.

Rogers, United oyuncularından gerçek bir direnç görmeden orta saha ve savunma hatlarını kolaylıkla geçti. Ardından atağı sakin ve teknik bir dokunuşla tamamlayarak topu, müdahale edemeyen kaleci Lammens'in üzerinden ağlara gönderdi.

Bu gol, Manchester United oyuncularının ilk yarıda gösterdiği çabayı boşa çıkardı. Oyuncular bir odak kaybı yaşamış ve rakiplerinin kaleye rahatça ulaşmasına izin vermişti. Bu durum takımın savunma sistemine yönelik sert eleştirileri de beraberinde getirdi.

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Manchester United'ın sıkıntıları skorda geriye düşmekle sınırlı kalmadı. Lisandro Martinez, 59. dakikada, kendisini kolaylıkla geçen Rogers'ı durduramayınca sarı kart gördü; Arjantinli savunmacı, Rogers'ı kurallara aykırı biçimde durdurup atağını kesmeye çalışmak zorunda kalmıştı.

Bir dakika sonra Manchester United'ın ceza sahasında kriz büyüdü. Fofana, bir korner atışının ardından yüzünü tutarak yere düştü; Chelsea oyuncuları penaltı verilmesi için ısrarcı oldu.

Başlangıçta hakem korner kararı verdi; ardından video yardımcı hakem (VAR), Lisandro Martinez'in Fofana'ya yaptığı müdahale nedeniyle pozisyonu incelemek üzere devreye girdi.

Pozisyonun incelenmesinin ardından hakem, Chelsea lehine penaltı kararı verdi ve Martinez'e ikinci sarı kartı gösterdi. Böylece Arjantinli savunmacı kırmızı kartla sahayı terk etti ve Manchester United'ı son derece zor bir durumda bıraktı; takım, skorda geride olmasının da etkisiyle maçı on kişiyle tamamlamak zorunda kaldı.

Penaltıyı kullanan Cole Palmer, topu kaleci Lammens'in müdahale girişimine rağmen ağlara göndererek Chelsea'nin ikinci golüne çevirmeyi başardı; kaleci, top ağlarla buluşmadan önce ona eliyle dokunmuştu.

Böylece Michael Carrick, son derece karmaşık bir senaryoyla karşı karşıya kaldı. Chelsea'nin bir gollük üstünlüğü, Martinez'in kırmızı kartının getirdiği sayısal eksikliğin de etkisiyle rahat bir öne geçişe dönüştü ve Manchester United'ın umutları karşılaşmanın en zorlu dönemlerinden birinde ağır bir darbe aldı.

Belirtmek gerekir ki Atletico Madrid, Lisandro Martinez'in hizmetlerini almak için Barcelona ile rekabete hazırlanıyor. Oyuncunun sözleşmesi 2027 yazında sona eriyor, dolayısıyla gelecek yaz transfer döneminde bedelsiz bir transfer hâline gelecek.