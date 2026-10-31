Manchester United, cumartesi öğleden sonra Chelsea deplasmanında ağır bir yenilgi aldı. Michael Carrick'in takımı, Stamford Bridge'de 2-0 mağlup olurken Lisandro Martínez, son derece düşüncesizce bir müdahaleyle penaltıya neden olup kırmızı kart görerek maçın en büyük talihsiz ismi oldu. Londra ekibinin gollerini Morgan Rogers ve Cole Palmer attı.

İki İngiliz devi arasındaki maç öncesinde gündemin başlıca konusu, her iki teknik direktör üzerindeki baskıydı. Xabi Alonso, Chelsea ile zorlu bir dönem geçirirken Carrick yönetimindeki Manchester United, Premier League'de 16. sıraya kadar gerilemişti. Maça çok iyi başlayan Manchester United, ilk yarıda golü bulmak için birçok net fırsat yakaladı.

Chelsea, ilk 15 dakikanın ardından Pedro Neto'nun hazırladığı hızlı kontra atağı tamamlayan Estevão ile öne geçtiğini düşündü. Ancak Brezilyalı oyuncu ofsayttaydı ve golü iptal edildi. Diğer tarafta Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo'nun harika pasıyla kaleci Mike Penders ile karşı karşıya kalmasına rağmen çok net bir fırsatı kaçırdı.

Tehlike yaratmayı sürdüren Manchester United'da Mbeumo, Fernandes'in ortasına kıl payı yetişemedi. 35. dakikada Matheus Cunha'nın konuk ekibi öne geçirdiği düşünüldü ancak onun golü de ofsayt nedeniyle iptal edildi. Amad Diallo ise devre arasından kısa süre önce topu kalenin hayli üzerinden gönderdi. Chelsea, Moisés Caicedo'nun talihsiz dokunuşuyla direğe takıldı.

İkinci yarıda maçın seyri kısa sürede Chelsea lehine değişti. Caicedo, topu Mbeumo'dan kaptı; ardından Roméo Lavia, şık bir hareketle Rogers'ı buldu. İngiliz oyuncu, Martínez ve Harry Maguire'ı geride bırakıp topu kaleci Senne Lammens'in üzerinden zarifçe aşırdı: 1-0.

Manchester United kısa süre sonra beraberlik fırsatı yakaladı ancak Cunha, Fernandes'in çok iyi kullandığı serbest vuruşta topa dokunamadı. Ardından Martínez için işler iyice kötüye gitti. Eski Ajax oyuncusu, 59. dakikada Rogers'a yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü; ancak bundan yalnızca bir buçuk dakika kadar sonra çok daha ağır bir hata yaptı.

Martínez, Chelsea'nin ortasında topa hiç bakmadan hızla Wesley Fofana'nın üzerine gitti. Hakem Peter Bankes önce oyunu devam ettirdi ancak VAR tarafından pozisyonu incelemeye çağrılınca penaltı noktasını gösterdi. Martínez ayrıca ikinci sarı kartını da gördü ve anlaşılmaz müdahalesinin ardından oyundan atıldı. Carrick, sahadan çıkan savunmacısına dönüp bakmadı bile.

Penaltıyı kullanan Palmer, Lammens'in topa eliyle dokunmasına rağmen 64. dakikada farkı ikiye çıkardı. Yedi dakika sonra Estevão, Lavia ve Palmer'ın hazırladığı pozisyonda skoru 3-0 yaptığını düşündü ancak golü çok küçük bir ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Eklenen 10 dakikalık uzatma süresinde Manchester United farkı bire indirmeye çok yaklaştı ancak Mbeumo'nun uzak mesafeden çektiği müthiş şut, Penders'in parmak uçlarından sekerek üst direğe çarptı. Maç 2-0 sona erdi ve Red Devils Premier League'de 16. sırada kaldı. Chelsea ise şimdilik dördüncü sıraya yükseldi.