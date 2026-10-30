Barcelona, Lisandro Martinez'in Old Trafford'da giderek daha kırılgan hâle gelen durumunu takip ederken Arjantinli savunmacı, sürpriz bir şekilde Manchester United'dan ayrılabilir. Martinez, kulübün transfer stratejisini ve teknik direktör Jason Wilcox'un performansını kamuoyu önünde sorgulayarak kısa süre önce tartışma yarattı.

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Old Trafford'daki krizin yankıları

Yönetimle ilişkilerinin bozulmasının ardından 28 yaşındaki oyuncunun Manchester'daki geleceği ciddi biçimde belirsizliğe girdi. Martinez'in kulüpteki kalış süresini uzatmamaya karar verdiği bildiriliyor. Maaşını takımın en çok kazanan oyuncularının maaşlarıyla kıyaslamasından kaynaklanan rahatsızlık nedeniyle sözleşme görüşmeleri, 2022 Dünya Kupası zaferinden bu yana durmuş durumda.

Mevcut sözleşmesi bu yaz sona eriyor. United'ın sözleşmeyi 12 ay uzatma hakkı bulunsa da savunmacı bu hakkın kullanılmasına karşı çıkıyor; kulüp de konuyu zorlamaya sıcak bakmıyor. Mundo Deportivo'ya göre bu sözleşme çıkmazı Barcelona'yı harekete geçirdi. Kulüp, eski Ajax oyuncusunu Inter'den Alessandro Bastoni ve Real Betis'in stoperi Natan ile birlikte, kadrosuna katabileceği savunma takviyeleri arasına aldı.

Soyunma odasında gerilim artıyor

Huzursuzluğun kaynağı, Atletico Madrid karşısında Şampiyonlar Ligi'nde alınan son yenilgi. Bu mağlubiyetin ardından Arjantinli oyuncu, United'ın kadro derinliğinden yoksun olduğunu kamuoyu önünde dile getirdi. Bazı takım arkadaşlarının kulübün genel gidişatına ilişkin kaygılarını paylaştığı bildirilse de çıkışının sertliği, soyunma odasında ciddi gerilime yol açtı.

Şikâyetlerin dile getirildiği zaman, soyunma odasındakileri hazırlıksız yakaladı ve Martinez ile en az bir takım arkadaşı arasında kapalı kapılar ardında bir yüzleşmeye yol açtı. Bu iç gerilime rağmen Martinez'in yakında transfer edilebilir hâle gelme ihtimali, onu La Liga takımları için önemli bir hedefe dönüştürüyor. İspanya, oyuncunun tercih ettiği ülke olarak öne çıkarken Manchester United karşısındaki galibiyetinin ardından Atletico Madrid de AS'ın haberine göre Martinez ile güçlü biçimde ilişkilendiriliyor.

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Yatırım talebi

Tartışma, Martinez'in İspanya'nın başkentinde alınan ağır yenilginin ardından United'ın transfer faaliyetlerini sert sözlerle değerlendirmesiyle başladı. Stoper, en üst düzeyde rekabet edebilmek için daha güçlü bir kadro talep ederek doğrudan transfer ekibini hedef aldı.

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Martinez, “Rekabet edebilmek için daha fazla oyuncu getirmeliyiz,” dedi. “Daha fazla [yatırım] bekliyorum. Yüzde 100. Teknik direktörümüzden daha fazlasını bekliyorum. Dürüst olmalıyım; oyuncular olarak daha fazlasını yapmalıyız ama böyle bir geceye hazır olmak için güçlü bir kadro kurmanız da önemli.”

Haberlere göre bu sözler, transfer olmaya zorlamak için önceden planlanmış bir girişim değil, köklü rahatsızlıklarının bir yansımasıydı. Savunmacı daha sonra bu çıkışı için özür diledi.

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Teknik direktör konuyu geride bırakmak istiyor

United Teknik Direktörü Michael Carrick, kadronun tamamen birlik içinde olduğunu vurgulayarak o zamandan bu yana gerilimi yatıştırmaya çalıştı. Konunun takım içinde ele alındığını doğrulayan Carrick, takımın yoluna devam etmeye odaklandığını belirtti.

Carrick, “Licha konuşup durumu kabul etti ve grup olarak konuyu geride bıraktık,” dedi. “Grup olarak bizim için bir kriz yok. Bu konunun çözüldüğünü düşünüyoruz.”

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Carrick'in güvencelerine rağmen ocak ayı, United'ın bonservis bedeli elde etmesi için gerçekçi son fırsat. Kulüp, sözleşme uzatma hakkını beklenmedik biçimde kullanmazsa 115 maça çıkan savunmacıyı gelecek yaz bedelsiz kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak.