Manchester United'ın savunma oyuncusu Lisandro Martinez, Atletico Madrid'e karşı alınan yenilginin ardından yarattığı tartışma sayfasını kapattı. Arjantinli, teknik direktör Michael Carrick ve Old Trafford'un üst düzey yöneticileriyle yaptığı açık konuşma toplantısının ardından kulüp yönetimine ve teknik ekibe resmi olarak özür sundu.

Özür, Arjantinli milli oyuncunun salı akşamı Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e 2-0 yenilgi sonrası yaptığı sert açıklamalardan yalnızca iki gün sonra geldi. Martinez bu açıklamalarında daha büyük yatırımlar yapılması ve takımın Avrupa'da rekabet edebilecek yeni transferlerle güçlendirilmesi gerektiğini savunmuş, sportif direktör Jason Wilcox'un çalışmalarını doğrudan eleştirmişti.

Martinez, perşembe günü antrenmanların bitiminin ardından Carrick ve kulüp yönetimiyle uzun bir toplantı gerçekleştirdi ve toplantının ardından "Reuters" ajansının yayımladığı resmi bir açıklama yaptı.

Kriz başladığından bu yana ikinci açıklamasını yapan Martinez şöyle dedi: "Bugün kulüp yönetimi ve teknik direktörle bir araya geldim. Son derece olumlu bir diyalog oldu; görüşlerimizi paylaştık ve salı günkü maçın ardından yaşananlar hakkında açıkça konuştuk."

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United'ın savunmacısı, hayal kırıklığı duygularının kendisini uygun olmayan bir zamanda konuşmaya ittiğini kabul ederek açıklamaları için özür diledi.

Martinez şunları ekledi: "Futbola tutkuyla bağlı olduğumu ve onu büyük bir heyecanla yaşadığımı herkes biliyor. Yenilginin yarattığı hayal kırıklığı, duygularımı belki de uygun olmayan bir zamanda ve yerde dile getirmeme neden oldu. Bunun için özür dilemek istiyorum."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Kulübümüz en parlak dönemine hepimiz birlik içinde olduğumuzda ulaşıyor ve o anda söylediğim sözlerin bunu yansıtmadığını kabul ediyorum. Manchester United'daki herkesin, ortak hedefimize ulaşmak ve bu kulübün ile taraftarlarının hak ettiği başarıyı getirmek için elinden gelenin en iyisini yaptığını biliyorum."

Manchester United'ın içinden bir kaynak, alenen özür dileme kararının oyuncunun kendi kişisel girişimi olduğunu doğruladı; kulüp içinde uygulanacak herhangi bir disiplin işleminin gizli kalacağını ve tüm tarafların konuyu tamamen kapanmış saydığını vurguladı.

Martinez açıklamasını geleceğe odaklanma mesajıyla noktaladı: "Bu dönemi geride bıraktıktan sonra artık tamamen birlikte kazanmaya odaklanıyoruz."

Bu gelişme, United'ın Premier Lig'de 40 yıldır en kötü başlangıcını yaşadığı bir dönemde geldi. Kırmızı Şeytanlar 6 hafta sonunda on üçüncü sırada yer alıyor ve önümüzdeki pazar günü yedinci sıradaki Leeds United ile merakla beklenen bir maça çıkacak.







