Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, orta saha oyuncusu Rodrigo De Paul'ü son kadrosuna almama kararını açıklarken Leandro Paredes'in cezasının indirilmesini umduğunu söyledi. Sözleşmesini 2030 Dünya Kupası'na kadar uzattıktan sonra konuşan Scaloni, iki tecrübeli oyuncunun da planlarında yer almaya devam ettiğini vurguladı.

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Tecrübeli orta saha oyuncuları hâlâ kadro için seçenek

Scaloni, Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Claudio Tapia'nın Temmuz 2030'a kadar sürecek yeni sözleşmesini resmen duyurmasının ardından perşembe günkü basın toplantısında iki orta saha oyuncusunun yokluğuna değindi. De Paul teknik nedenlerle kasım ayı kampına alınmazken, Boca Juniors'ın oyun kurucusu Paredes, FIFA'nın verdiği 10 maçlık men cezasını çekiyor ve ayrıca 90.000 dolar para cezasıyla karşı karşıya. Buna rağmen teknik direktör, iki oyuncunun da Arjantin için kalıcı olarak gözden çıkarılmadığını vurguladı.

Kuşak değişimi gençlere kapı açıyor

Teknik ekip, Lionel Messi'nin millî takımı bırakmasının ardından yeniden yapılanma sürecine girdi. De Paul, önceki millî arada yalnızca 7 Ekim'de Benin'e karşı oynanan, Messi'nin veda maçında forma giymişti. Tecrübeli oyuncunun bu ay kadro dışında bırakılması, Maximo Perrone, Nico Paz ve Franco Mastantuono gibi yükselen orta saha yeteneklerini değerlendirme fırsatı sağlıyor.

Tecrübeli oyuncunun millî takım kariyerinin sona erdiği yönündeki iddiaları reddeden ve ondan yeniden en iyi seviyesine ulaşmasını isteyen Scaloni, şunları söyledi: “Rodrigo De Paul'a kapı kapanmış değil. Onun en iyi hâline ihtiyacımız var. Diğer genç oyuncuları görmek istiyoruz.”

Dünya Kupası finalindeki kavga cezaya yol açtı

Diğer orta saha oyuncusu Paredes ise İspanya'ya kaybedilen 2026 Dünya Kupası finalinin bitiş düdüğünden sonraki şiddet içeren davranışları nedeniyle ağır bir ceza aldı. Paredes'in, savunma oyuncusu Eric Garcia'nın boğazını sıkıp onu ittiği, ardından Gavi'yi yere düşürdüğü görüldü. Takım arkadaşı Nahuel Molina'nın yedi maçlık cezası yakın zamanda yapılan itiraz üzerine dört maça indirilse de FIFA Temyiz Komitesi, millî federasyonun Paredes'in cezasını kısaltma talebini bu ayın başlarında reddetti.

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Perşembe günkü basın toplantısında cezalı oyuncuyla yakın bağını yineleyen Scaloni şöyle konuştu: “Leandro Paredes, onu çok önemsediğimi ve çok kaliteli bir oyuncu olduğunu biliyor. En iyi seviyesinde mücadele etmeli. Kapılar ona açık. Burada önemli bir oyuncu. Umarım cezasını kaldırırlar.”

İsviçre'deki mahkemeye yapılan başvuru sonuç bekliyor

Bu itirazın reddedilmesinin ardından Arjantin federasyonu geçen hafta sonu Paredes'in davasını İsviçre'deki Spor Tahkim Mahkemesi'ne taşıyacağını açıkladı. FIFA hazırlık maçlarını ve resmî CONMEBOL karşılaşmalarını da cezadan sayıyor. Paredes, ekim ayında Bolivya, Burkina Faso ve Benin maçlarının ardından kasım ayında Uruguay ve Kosta Rika karşılaşmalarını da kaçırınca cezasının beş maçını çekmiş olacak. İtirazı kabul edilmezse cezasından beş maç kalacak.