Lionel Scaloni: Oyuncularım futbol oynamaya değil, savaşa çıkıyor
Brezilya’nın ev sahipliği yaptığı 2019 Copa America’da grup aşamalarına iyi bir başlangıç yapamayan ancak son maçta Katar’ı yenerek çeyrek finale yükselen Arjantin’in teknik direktörü Lionel Scaloni, gözünü yarı finale dikti.
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Çeyrek finalde oynayacakları Venezuela maçı öncesi basın toplantısında konuşan Scaloni “İyi durumda olduğumuzu düşünüyorum. Katar karşısında aldığımız galibiyet, takıma moral verdi. Zor bir maç olacak ama kendimize güveniyoruz. Futbol gelişiyor. Günümüzde hiçbir takımı yenmek kolay değil. Bazı zamanlarda oyuncularım futbol oynamaya değil, savaşa çıkıyorlar. Bu baskı altında oynamak çok zor.” ifadelerini kullandı.
Arjantin, çeyrek finalde Venezuela’yı elediği takdirde, Copa America finaline yükselmek için Brezilya ile karşı karşıya gelecek.