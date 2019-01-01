Lionel Scaloni: Messi istediği sürece en iyisi olarak kalacak
Arjantin Milli Takım Teknik Direktörü Lionel Scaloni'ye göre Messi istediği sürece en iyi olarak kalmaya devam edecek.
Barcelona'lı yıldız son olarak Cristiano Ronaldo ve Virgil Van Dijk'ı geride bırakarak FIFA tarafından verilen Yılın En İyi Erkek Futbolcusu ödülünü kazandı.
Scaloni, Arjantinli yıldızın bu ödülü sonuna kadar hak ettiğini söyleyerek, başarısının devamının geleceğine inandığını belirtti:
"Messi'nin bu ödülü kazanması normal çünkü o en iyisi. O istediği ve fiziksel durumu el verdiği sürece en iyi olarak kalmaya devam edecek. Messi harika bir futbolcu. Herkes ona değer vermeye devam etmeli çünkü bir daha onun gibisi gelmeyecek."
Lionel Messi, 2019 Copa America esnasında turnuva ve federasyon aleyhinde ifadeler kullandığı için uluslararası turnuvalardan üç ay men cezasına çarptırılmış ve Arjantin Milli Takımı'nın Şili ile Meksika maçlarını kaçırmıştı. Ancak Scaloni, Messi'nin hala takımın bir parçası olduğunu dile getirdi:
"Cezalandırıldı ancak o hala ekibin bir parçası. Leo, takım arkadaşlarından memnun. Takıma katkısı olacağını biliyoruz ki bu en önemli şey."