Lionel Scaloni, Dünya Kupası finali sonrasında büyük bir şok yaşattı ve gözyaşları içinde basın odasından ayrıldı

Lionel Scaloni, kaybedilen Dünya Kupası finalinin ardından gözyaşlarını tutamadı. Arjantin milli takım teknik direktörü, İspanya’ya 1-0 yenildikten sonra olanları sindirmek için zamana ihtiyacı olduğunu belirtti. Dolayısıyla milli takım teknik direktörlüğündeki geleceği belirsiz.

“Bu bana acı veriyor, ruhumu acıtıyor. Üzgünüm. Başkanla konuşacağım, çünkü ne yapmak istediğim konusunda kafamda bir fikir var,” diye söze başlayan duygusal Scaloni’nin sözleşmesi 2026 yılının sonuna kadar devam ediyor.

“Sözleşmemi yerine getireceğim, ondan sonra ne olacağını göreceğim,” diyor bu konuda. “Dürüst olmak gerekirse, düşünmeye de ihtiyacım var, çünkü bundan daha büyük bir şeyi bir daha yaşayabilecek miyim, artık bilmiyorum. Belki de bunu gelecek gösterecek.”

“Başkan’a, şu anda bulunduğum bu yerde olmama fırsat verdiği için minnettarım. Burası herkes için rüya gibi bir yer.”

“Teknik ekip ve oyuncular olarak son ana kadar elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Şimdi bu konuyu düşünmek için kendime zaman ayırmamın adil olduğunu düşünüyorum,” diyor hıçkırarak.

“Burası harika, gerçekten harika. Hayatımda burada olacağımı hiç düşünmediğim bir rüya gibi yer. Teknik kadrodaki bizlerin, hepimizin burada olacağımızı hiç düşünmemiştim.”

“Devam edebilmek için pek çok şey gerekiyor,” diyen Scaloni, milli takım teknik direktörlüğündeki geleceğinden açıkça şüphe duyuyor. “Özellikle yeniden toparlanıp, muhtemelen bir daha pek de rastlanmayacak türden bir grup oluşturmak için. Ve bu bana acı veriyor, ruhumu acıtıyor. Üzgünüm,” diyen Arjantinli teknik direktör, ardından basın odasından hızla ayrıldı.