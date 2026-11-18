Lionel Scaloni, Arjantin'in Kosta Rika'yı farklı yendiği maçta iki gol atan Nico Paz'ı ağır beklenti baskısından koruyacağına söz verdi. Arjantin teknik direktörü, Lionel Messi sonrası dönem şekillenmeye başlarken ülkenin yeni yetenek kuşağının yükselişine de dikkat çekti.

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Scaloni'den Nico Paz için koruma mesajı

Arjantin, 2026 yılındaki maçlarını Estadio Mario Alberto Kempes'te Kosta Rika'yı 7-0 yenerek etkileyici bir şekilde tamamladı. Ancak yedi gollü galibiyette asıl dikkat çeken isim, 22 yaşındaki Paz oldu. İki gol atan yükselen yıldız, Lionel Scaloni'nin yenilenen orta sahasının kilit ismi olduğunu gösterirken Arjantin'in yeni yetenek kuşağına öncülük etmeye hazır olduğunu da kanıtladı.

Bu göz kamaştırıcı performansa rağmen Scaloni, genç oyuncunun ayaklarının yere basması gerektiğini vurguladı. Dünya Kupası'nı kazanan teknik direktör, Paz'ın mücadele gücüyle yeteneğini birleştirmesini överken orta saha oyuncusunun daha fazlasını yapabileceğini söyledi. La Nacion'un aktardığına göre Scaloni, “Daha fazlasını verebilecek bir oyuncu. Bugün de geçen günkü gibi çok iyi oynadı. Sert oynaması gerektiğinde mücadeleye giriyor, oynaması gerektiğinde de oynuyor. Onu kollayacağız. Ondan çok memnunuz” dedi.

Arjantin'de bireysel yetenekten önce takım geliyor

Scaloni, bireysel performansın ötesinde Paz'a yönelik beklentileri de dengelemeye çalıştı. Yükselen yıldızın bir maçın yükünü tek başına üstlenmek yerine Arjantin'in takım oyununa uyum sağlamaya odaklanması gerektiğini vurguladı. Dünya Kupası'nı kazanan teknik direktör, genç oyuncunun bireysel yeteneğini ve zaman zaman sergilediği özel anları kabul etse de bireysel başarıların her zaman önce takıma hizmet etmesi gerektiğini açıkça belirtti.

“Maçı tek başına çözmeyecek. Bugünkü gibi yeteneğini gösterdiği anlar var ve yaptığı şey takıma yardım etmek. Önemli olan da bu: Önce takım, sonra birey. Tarihin en iyi oyuncusu bunu anlamış ve kazanmak için takım arkadaşlarına ihtiyaç duymuşsa gençler nasıl ihtiyaç duymaz?” ifadelerini kullandı.

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Franco Mastantuono için sabır çağrısı

Paz, dikkatleri üzerine çeken tek genç oyuncu değildi. Franco Mastantuono da devre arasında oyuna girdikten sonra iki gol attı. Bu hızlı etkisine rağmen Scaloni, Arjantin kamuoyundan River Plate'in genç yıldızının gelişimi konusunda sabırlı olmasını istedi. Teknik direktör, genç yıldızlarının A takıma uyum sürecinde kısa vadeli sonuçlardan çok uzun vadeli gelişime odaklanıyor.

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Scaloni, “Franco, adım adım ilerlememiz gereken oyunculardan biri. Onu sakinleştirmeliyiz. Ona yardım etmemiz gerektiğine ve harika bir futbolcu olacağına inanıyorum” diye konuştu.

2030 dönemi için hazırlık

Değişimle geçen yılı değerlendiren Scaloni, takımının koruduğu kimlikle gurur duyduğunu söyledi. Arjantin dünya şampiyonluğunu koruyamamış olsa da teknik direktör, taraftarlarla kurulan bağın hâlâ eskisi kadar güçlü olduğuna inanıyor. Córdoba'daki sıcak karşılamanın, kupayı bu kez eve getiremeseler bile taraftarların millî takımı sevmeye devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

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“İyi bir iş çıkardığımız ve kazanıp kazanmamamızdan bağımsız olarak her zaman ön planda olmaya çalıştığımız için memnunum. Millî takım her zaman bir kimliğe sahip olmaya çalışıyor ve bizi gururlandıran da bu” diyerek sözlerini tamamladı.