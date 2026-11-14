Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, takımının Lionel Messi’nin emekliliğinden sonraki ilk önemli maçında Uruguay’a 2-1 yenilmesinin ardından sabır çağrısında bulundu. La Bombonera’da gözle görülür biçimde seyrek bir seyirci kitlesi önünde oynanan maç, dünya şampiyonunun alışılmış maç atmosferiyle keskin bir tezat oluşturdu.

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Scaloni, tribünlerdeki boş koltuklarla ilgili tartışmadan kaçındı

Çarşamba gecesi La Bombonera'daki atmosfer, Arjantin Uruguay ile karşı karşıya gelirken alışılmadık derecede sakindi. Messi'nin futbolu bırakmasının ardından millî takım, tribünleri doldurma gücünün bir kısmını kaybetmiş görünüyordu; karşılaşmada binlerce koltuk boş kaldı. Kısa süre önce 2030'a kadar takımın başında kalma kararı alan Scaloni, maç sonrası basın toplantısında düşük seyirci sayısının önemini küçümsedi.

Taraftarların tribünleri doldurmaması sorulduğunda Scaloni, La Nacion'un aktardığına göre, „Kaç kişinin geldiğini bilmiyorum, bunu düşünmedim bile. Bu konuda bir görüşüm yok. Size ne söyleyeceğimi bilmiyorum“ dedi.

Scaloni: Taraftarların bağlılığı Messi döneminin ötesine uzanıyor

La Bombonera'daki boş tribünlerin düşündürücü görüntüsüne rağmen Arjantin teknik ekibi, millî takım ile taraftarları arasındaki köklü bağın kopmayacağına inanıyor. Buenos Aires'in en simgesel futbol mekânlarından birindeki düşük seyirci sayısı yaklaşan geçiş döneminin habercisi gibi görünse de Scaloni, taraftarların bağlılığının yalnızca takımın sembol isimlerinden 10 numara Messi'nin varlığına dayandığı yönündeki görüşü reddetti.

Scaloni, „İnsanlar millî takımı desteklemeye mutlaka gelecektir. Leo oynamasa bile desteklerini esirgemezler. Bundan hiç şüphem yok. Onlara ilham vermesi gereken biziz. Daha fazlasını isteyemeyiz“ dedi.

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Taktik analiz ve Uruguay'ın üstünlüğü

Arjantin, maç boyunca topa sahip olmayı net fırsatlara dönüştürmekte zorlandı. Uruguay, ikinci yarının başlamasından kısa süre sonra oyunun kontrolünü ele geçirdi ve Leonardo Balerdi'nin kendi kalesine attığı gol ile Maximiliano Araújo'nun kafa golü sayesinde altı dakika içinde iki kez ağları buldu. Julián Álvarez 72. dakikada farkı bire indirse de Diego Forlán'ın takımının tarihî rakibinin stadında üst üste ikinci galibiyetini almasını engelleyemedi.

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Scaloni, konuk ekibin agresif oyununu ve taktik disiplinini övdü. „Uruguay tarihsel olarak zorlu bir rakip. Arjantin, Brezilya, İspanya ve herkes için öyle. Onları tebrik ediyorum çünkü hak ederek kazandılar“ dedi. Arjantin'in teknik direktörü, Nico Paz iyi oynamayı sürdürürken taktik dengeyi korumaları gerektiğini belirterek maçın sonlarında Jose Manuel Lopez gibi daha fazla hücum oyuncusunu sahaya sürmeme kararını da savundu.

Sıradaki rakip Costa Rica

Sonuca rağmen Scaloni, oyuncularının zorluklara verdiği tepkide cesaret verici işaretler gördü. Özellikle iki farklı geriye düştükten sonra takımın ikinci yarıda gösterdiği yoğunluğun, bu yeni dönem için gereken ruhu yansıttığını belirtti. Gözler şimdi Cordoba'da Costa Rica ile oynanacak hazırlık maçına çevrildi. Scaloni, bu karşılaşmada kadronun derinliğini denemeyi sürdürmeyi planlıyor.

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Scaloni, „Kimse kaybetmeyi planlamaz ama kaybetmenin de farklı yolları vardır. Zor olanı yaptık ve sonunda karşılığını alamadık. Salı günü bazı değişiklikler yapacağız. Bazıları yine oynayabilir çünkü maçlarda forma giymelerinin adil olduğunu düşünüyorum. Mesele de bu“ dedi.