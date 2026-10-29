Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, 74 yaşındaki annesi Eulalia Marzetti'nin vefatının ardından İspanya'daki yaşadığı yerden ülkesine döndü. Ülkenin futbol yetkilileri, Dünya Kupası'nı kazanan teknik direktöre ve ailesine yas dönemlerinde destek olmak için tüm liglerde ülke çapında anma törenleri düzenleneceğini açıkladı.

Reklam

Millî takım teknik direktörü özel taziye törenine katıldı

Haberi aktaran SuperDepor.com'a göre Arjantin teknik direktörü, annesinin salı günü Santa Fe eyaletindeki memleketi Pujato'da hayatını kaybettiğini öğrenir öğrenmez Güney Amerika'ya döndü. Arjantin Futbol Federasyonu'nun çarşamba günkü açıklamasının ardından federasyon yöneticileri, 6966 sayılı bültende resmî anma kararlarını duyurdu. Tüm kategorilerde maç öncesi saygı duruşlarının yanı sıra, özellikle Lionel Messi antrenman tesisinde bayraklar yarıya indirilecek.

Futbol kurumlarından içten başsağlığı mesajları

Çarşamba günü resmî kanallarından destek mesajı yayımlayıp Marzetti'nin ebedi huzura kavuşması için dua eden AFA şu açıklamayı yaptı: "Başkan Claudio Tapia liderliğindeki Arjantin Futbol Federasyonu'nun tamamı, teknik direktörümüz Lionel Scaloni'ye ve ailesine, annesi Eulalia Marzetti'nin vefatı nedeniyle başsağlığı diler. Bu zor zamanda tüm Arjantinlilerden El Gringo'ya ve sevdiklerine kardeşçe bir kucaklaşma. Size güç diliyoruz!"

Arjantin Profesyonel Futbol Ligi (LPF) de bir açıklamayla taziyelerini iletti: "LPF, Lionel Scaloni'nin annesi Eulalia Marzetti'nin vefatından derin üzüntü duymaktadır. Tüm ülke senin ve ailenin yanında, Lionel!"

Annesinin hastalığı, kupa ithaflarına damga vurdu

Marzetti, 2021'den beri ciddi bir hastalıkla mücadele ediyordu. Bu ailevi süreç, oğlunun yanında daha fazla vakit geçirebilmek için millî takımdaki görevinden ayrılmayı düşünmesine yol açmıştı.

Reklam Reklam

Scaloni, annesinin sağlık sorunlarını ilk kez 2022 Dünya Kupası Güney Amerika elemeleri sırasında düzenlenen bir basın toplantısında kamuoyuyla paylaşmış ve o dönemde "Şu anda Dünya Kupası'nı düşünecek durumda değilim" demişti.

Gelecek maçlar ARG Hazırlık Maçları 06:00 URU

Teknik direktör, kısa süre sonra Arjantin'in 2021 Copa America zaferini annesine ithaf etti. Bu kupa, daha sonra 2022 Finalissima, 2022 Dünya Kupası ve 2024 Copa America şampiyonluklarının geldiği görev döneminin ilk büyük başarısıydı.

Ülke genelindeki maçlarda anma törenleri düzenlenecek

Ülke genelindeki tüm statlarda, Primera Division'un Torneo Clausura'sının 15. haftasındaki maçlarda ve alt liglerin üst kademelerindeki karşılaşmalarda Marzetti'nin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Kulüpler bu hafta sonu sahada saygı duruşunda bulunurken Scaloni, Santa Fe'de sevdikleriyle özel olarak vakit geçirecek. 48 yaşındaki teknik direktörün kasım ayındaki millî maç arası öncesinde millî takımdaki görevine dönmesi bekleniyor.