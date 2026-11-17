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Lionel Messi, 2030 Dünya Kupası'nda yer alabilir. Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni'ye göre yıldız futbolcu, teknik ekibe katılmak isterse kapı kendisine açık.

Messi, geçen ekim ayında Benin'e karşı oynanan hazırlık maçında (3-0) Arjantin millî takımına veda etti.

Arjantin millî takımının kaptanı, son maçını iki asist ve bir golle taçlandırdı. Böylece millî takım kariyerini 208 maçta 126 golle tamamladı.

Messi, 2022'de finalde Fransa'yı yenerek Dünya Kupası'nı kazandı. Arjantin, 2014 ve 2026'da da finale yükseldi ancak bu finalleri sırasıyla Almanya ve İspanya'ya karşı kaybetti.

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Messi, 2030'da yeni bir fırsat yakalayabilir. Bu kez oyuncu olarak değil, kısa süre önce federasyonla sözleşmesini 2030'a kadar uzatan Scaloni'nin yardımcısı olarak.

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Arjantin ile Kosta Rika arasındaki maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında Scaloni'ye, Messi'nin teknik ekibe katılma ihtimali soruldu.

"Bence 2030'dan sonra da futbolcu olacak. Artık millî takım oyuncusu değil ama futbolcu olarak, yapabildiği sürece devam etmesini umuyorum. Buraya gelmek isterse hiçbir sorun yok. Walter (Samuel, editörün notu) artık burada olmadığına göre gelsin", dedi teknik direktör.

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Walter Samuel, bir Avrupa takımında teknik direktör olmak için bu yılın ardından Arjantin'in teknik ekibinden ayrılacak.