Lionel Messi'nin kaç penaltı golü var? Cristiano Ronaldo'nun kaç penaltı golü var?
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Senelerdir hem ödül törenlerinde hem de futbolseverlerin gözünde 'Dünyanın en iyisi' yarışında karşılaştırılan Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo'nun penaltı istatistiklerini karşılaştırdık.
Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, kariyeri boyunca La Liga'da ve Şampiyonlar Ligi maçlarında toplamda 90 penaltı kullandı. Bu penaltıların 68'ini gole çeviren Messi, %75,56 başarı oranı yakaladı.
|Başarılı penaltı
|68
|Direkten dönen
|2
|Kurtarılan
|16
|Dışarı çıkan
|4
|Toplam
|90
|Başarı yüzdesi
|%75,56
Ronaldo'nun penaltı istatistikleri
Sezon başında Real Madrid'den Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo, La Liga devinde forma giydiği süre boyunca rakip kaleye 92 penaltı gönderdi. Bu penaltıların 79'unu gole çeviren Ronaldo, %85.87'lik başarı oranı yakaladı.
|Başarılı penaltı
|79
|Direkten dönen
|1
|Kurtarılan
|10
|Dışarı çıkan
|2
|Toplam
|92
|Başarı yüzdesi
|%85.87