Lionel Messi'nin kaç penaltı golü var? Cristiano Ronaldo'nun kaç penaltı golü var?

Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi'nin ve Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo'nun penaltı istatistiklerini inceledik.

Senelerdir hem ödül törenlerinde hem de futbolseverlerin gözünde 'Dünyanın en iyisi' yarışında karşılaştırılan Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo'nun penaltı istatistiklerini karşılaştırdık.

Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, kariyeri boyunca La Liga'da ve Şampiyonlar Ligi maçlarında toplamda 90 penaltı kullandı. Bu penaltıların 68'ini gole çeviren Messi, %75,56 başarı oranı yakaladı.

Başarılı penaltı 68 Direkten dönen 2 Kurtarılan 16 Dışarı çıkan 4 Toplam 90 Başarı yüzdesi %75,56

Ronaldo'nun penaltı istatistikleri

Sezon başında Real Madrid'den Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo, La Liga devinde forma giydiği süre boyunca rakip kaleye 92 penaltı gönderdi. Bu penaltıların 79'unu gole çeviren Ronaldo, %85.87'lik başarı oranı yakaladı.