Geçtiğimiz sezon Barcelona’dan ayrılmak isteyen Messi’nin kulübe gönderdiği metnin detayları gün yüzüne çıktı.

Lionel Messi, Barcelona’da kalmak için maaşında yüzde elli oranında indirime gitmeyi kabul etmiş; ancak La Liga’nın belirlediği mali yükümlülükler gereği Arjantinli yıldız imzayı atamamıştı.

Bunun üzerine çocukluk kulübüne oldukça duygusal bir veda etmek durumunda kalan Lionel Messi, geçtiğimiz sezon ise tam aksine Barcelona’dan ayrılmak istediğini açıklamıştı.

Arjantinli yıldızın bu kararını yönetime bildirdiği metnin detayları ortaya çıktı.

Messi, kararını faksla bildirmişti

Lionel Messi, ayrılık kararını dönemin Barcelona Başkanı Josep Bartomeu’ya bir faks çekerek bildirmişti.

İspanyol basınından Mundo Deportivo, bu faksın detaylarını gün yüzüne çıkardı. Lionel Messi’nin sözleşmesi gereği 10 Haziran 2020 tarihine kadar isteği doğrultusunda kulüpten ayrılma opsiyonu bulunuyordu.

Ancak bu isteğini belirtilen tarihten sonra dile getiren Messi, pandemiden dolayı oluşan ertelemeleri öne sürmüştü:

“Sözleşmemde yer alan tek taraflı fesih hakkının geçerlilik tarihinin, pandemi nedeniyle oluşan olağanüstü hal ve durumlara göre yorumlanması gerektiğini anlıyorum.”

“Bu olağanüstü koşullar nedeniyle 2019-20 sezonu dün sona erdi ve 15 Ağustos tarihinde Şampiyonlar Ligi’nden elenmemizle sezon son buldu.”

“Her halükarda, sezonun sona erdiği 10 günü takip eden süreçte sözleşmemizde yer alan 3.1 maddesinin yeniden yorumlanması gerektiğinden hareketle, 31 Ağustos 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sözleşmeyi feshetme hakkımı belirttiğim gerekçelerle kullanıyorum.”

Bu süreçten sonra Barcelona, Joan Laporta’nın göreve gelmesiyle oyuncu satışlarının gerçekleşmesini ve Messi’nin kulüpte kalmasını umuyordu.

Arjantinli yıldızın da ikna olmasına rağmen Katalan ekibi, La Liga’nın limitlerinden ötürü Messi ile yollarını ayırmak zorunda kalmıştı.

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