Lionel Messi'nin Atletico Madrid maçı öncesi başı 'parti' soruşturmasıyla dertte!

Lionel Messi'nin kritik Atletico Madrid karşılaşması öncesi evinde düzenlediği 'barbekü partisi' Barcelona kaptanının başına iş açtı.

Lionel Messi ve Barcelona oyuncuları bu haftanın başlarında kaptanın evinde bir barbekü partisine katıldıkları için soruşturma altında.

La Liga yönetimi, Barça'nın yürürlükte olan mevcut koranavirüs kurallarını ihlal etme olasılığını araştırıyor.

Kurala göre kapalı veya açık bir ortamda 9 Mayıs'a kadar yalnızca altı kişiden oluşan bir grupla bulunabilirsiniz. Lionel Messi ise Pazartesi günü Castelldefels'te bulunan evinde takım arkadaşlarını ağırladı.

Atletico Madrid karşılaşması öncesi moral yemeğinin bazı yaptırımları olabilir.

Ne oldu?

Goal, Messi'nin takım arkadaşlarıyla buluşmasına katılan birçok oyuncunun bahçede ayrı masalarda yer aldığı bilgisini edindi.

La Liga yönetimi ise Barcelona'nın pandemi kurallarını ihlal edip etmediğini araştıracak.

Barcelona nasıl bir ceza alabilir?

Şu anda La Liga'da kuralların ihlal edildiği gerekçesiyle bir kulüp veya oyuncunun ceza almasının emsali yok.

Ancak Lionel Messi'nin mevcut Covid-19 kurallarını ihlal ettiği tespit edilirse Barça'nın başı Katalan hükümetiyle de sorun yaşayabilir.

Barcelona, Atletico Madrid'e karşı kazanmak zorunda

La Liga'da şampiyon olmak adına kalan maçlarında mutlak galibiyeti hedefleyen Barcelona, Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek.

Camp Nou'daki randevuda lig lideri ile üçüncü sıradaki Barça kozlarını paylaşacak ancak alınacak herhangi bir mağlubiyet Katalan devinin kupa umutlarını söndürmeye yeterli.

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