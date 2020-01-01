Lionel Messi'den Cristiano Ronaldo'ya: Aramızdaki rekabet asla unutulmayacak

Arjantinli yıldız, Cristiano Ronaldo'yla yaşadığı rekabetle ilgili açıklamalarda bulundu.

'nın yıldızı , 'nun kariyerini İtalya 'da sürdürmesine rağmen aralarındaki "özel" rekabetin sonsuza kadar süreceğini belirtti.

2009-2018 yılları arasında Barcelona ve formalarıyla mücadele eden iki efsane isim, Ballon d'Or ödüllerine ambargo koymayı başardı.

DAZN'a özel açıklamalarda bulunan Lionel Messi "Dünyanın en iyi iki kulübü olan Real Madrid ve Barcelona'da uzun yıllar boyunca en üst seviyede futbol oynamak kolay değildi. Bu yüzden aramızdaki rekabet sonsuza kadar asla unutulmayacak. İkimizin kıyaslanması hep hatırlanacak. Bu sportif rekabete rağmen özel hayatlarımızdaki ilişki gayet iyi. Taraftarların da bu durumdan keyif aldığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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4 yıllık aradan sonra 2019 yılında Ballon d'Or'u kazanmayı başaran Lionel Messi, ödül sayısını 6'ya yükselterek, 5 ödüllü Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı.

İki oyuncunun da İspanya 'da forma giydiği dönemde Messi 476 maçta 472 gol, Cristiano Ronaldo ise 438 maçta 450 gol kaydetti.