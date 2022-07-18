David Beckham'ın sahibi olduğu ABD ekibinin en yetkili isimlerinden biri, Arjantinli efsanenin transfer hedeflerinden biri olduğunu açıkladı.

David Beckham'ın sahibi olduğu MLS takımı Inter Miami'nin işletme sorumlusu Xavier Asensi, ABD ekibinin önümüzdeki yıllarda Lionel Messi'yi transfer etmek için girişimde bulunabileceğini söyledi. Arjantinli efsanenin Parc des Princes'tan ayrıldıktan sonraki adresinin neresi olabileceğine dair ipucu veren Asensi, Mundo Deportivo'ya çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ne söylendi?

"Messi gibi oyuncuları kadromuzda görmek ister miyiz? Elbette. Messi'yi başka kimseyle kıyaslayamazsınız o çok özel bir isim. Futbol dendiğinde akla gelen ilk ABD takımı olmak istiyoruz ve Messi bize bunu sağlayabilir. Bu hedef doğrultusunda önemli oyuncular almalı ve insanlara bir şov sunmalıyız. En iyi oyunculara ihtiyacımız var ve bu tarz oyuncuları almak bizim için gerçekçi bir hedef. Dünyanın en iyi oyuncularına sahip olmak istiyoruz ve Messi tarihin en iyisi. Bundan sonrası ise tamamen ona kalmış. Burada oynayıp oynamayacağının kararını sadece Messi verecek"

Geçtiğimiz sezon transfer olduğu PSG ile olan kontratı Haziran 2023'te sona erecek olan Messi, takımıyla henüz yeni sözleşme için masaya oturmadı. PSG'deki ilk sezonunda beklentilerin altında kalan Messi sezonu tüm kulvarlarda 34 maçla tamamlarkeni bu karşılaşmalara 11 gol ve 14 asist sığdırmış, Ligue 1'de ise sadece altı golde kalarak, hayal kırıklığı yaratmıştı.

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Barcelona'nın içinde bulunduğu ekonomik problemlerden ötürü Katalan ekibiyle yolları ayrılan Messi'nin adı Inter Miami ile daha önce de anılmıştı. Barcelona ile yaptığı yeni sözleşme görüşmelerinde kontratının son yıllarında kulüp elçisi olmayı planlayan Messi'nin kariyerinin son bölümünde ABD'de top koşturmak istediği birçok farklı kaynak tarafından dile getirilmişti.

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