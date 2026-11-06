Manchester United forveti Marcus Rashford, Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal'dan övgüyle söz ederek genç oyuncunun Lionel Messi'nin doğal halefi olduğunu öne sürdü. Daha önce Camp Nou'da da forma giyen İngiltere millî futbolcusu, genç kanat oyuncusunun dünya futbolunun zirvesine çıkacağına inanıyor.

Reklam

Rashford, Yamal’ı Messi ile aynı seviyede görüyor

Katalan kulübünde bir süre geçiren Manchester United forveti, Yamal’ın doğal yeteneğinin üst düzey futbol kariyeri boyunca gördüklerinden farklı olduğunu kabul etti. İngiltere millî takım oyuncusu, bu sözleri Old Trafford’daki Ambassadors’ Lounge’da taraftarlarla yaptığı samimi bir buluşmada söyledi.

İspanya’da geçirdiği dönemi değerlendiren forvet, ayrılmadan önce La Masia mezunuyla yaptığı özel bir konuşmayı anlattı. Mundo Deportivo’nun aktardığına göre Rashford, “Barcelona’dan ayrılmadan önce Lamine Yamal’a çok yetenekli oyuncularla birlikte oynadığımı ama onun hepsinden üstün olduğunu söyledim” dedi. Genç oyuncunun kendisinde bıraktığı etkiyi de taraftarlara şöyle anlattı: “O yaşta onun kadar yetenekli bir oyuncu hiç görmedim. Yıllar içinde [Lionel] Messi’nin seviyesine yaklaşabilecek en yakın kişi o.”

29 yaşındaki futbolcu, Yamal’ın geleceğine ilişkin tahminlerinde daha da ileri giderek İspanya millî takım oyuncusunun ulaşabileceklerinin sınırı olmadığını belirtti. “Bu çocuğun yeteneğine çok inanıyorum. Sonunda yedi Ballon d’Or kazanırsa şaşırmam. İkinci, üçüncü ve sekizinci oldu. Hem de kaç yaşında? 19 yaşında!” diye ekledi.

Messi ve Kane’e saygı

Rashford yeni neslin büyük bir hayranı olsa da onlara yol açan efsaneleri unutmuyor. Avrupa futbolundaki kariyeri sırasında karşılaştığı Messi’nin olağanüstü yeteneğine de değindi. Arjantinli yıldız hakkında konuşan Rashford, “İnanılmaz bir oyuncu. Muhtemelen hayatımız boyunca Leo gibi her yönüyle dâhi olan başka bir oyuncu görmeyeceğiz” dedi.

Reklam Reklam

Ancak Rashford, son bireysel ödüller söz konusu olduğunda en büyük ödülü köklü yıldızların önünde Harry Kane’in hak ettiğine inanıyordu. Manchester United forveti, gol yollarında verimli geçirdiği yıl için Kane’e tebrik mesajı gönderdiğini açıkladı. Rashford, “Kane bu yıl Ballon d’Or’u hak etti. Bu yıl inanılmaz sayıda gol attı ve inanılmaz sayıda asist yaptı. Geçen gün ona mesaj atıp bunu hak ettiğini söyledim” dedi.

Related Topics

Manchester United’a dönüş

Rashford, diğer oyuncular hakkındaki düşüncelerinin yanı sıra kendi kariyer yolculuğunu ve Manchester United’a bağlılığını da anlattı. Barcelona’da kiralık olarak geçirdiği dönem ve Aston Villa’daki zamanı da kapsayan ayrılığın ardından forvet, başka bir İngiliz kulübünde oynamamaya kararlıydı. Premier League’e kalıcı olarak dönmeyi değerlendirirken kararındaki başlıca etken Manchester United’a duyduğu sevgiydi.

Aston Villa’da geçirdiği döneme ilişkin, “Bir şeyin farkına vardım... Her sezon United’a karşı oynamaya devam edemezdim” dedi. Bu farkındalık, menajerine nerede oynamak istediğini açıkça söylemesine yol açtı. “United bir seçenek değilse menajerime beni yurt dışına götürmesini, başka bir Premier League kulübüne götürmemesini söyledim” diye açıkladı.

Reklam

United efsanelerinin etkisi

Manchester’a dönüş yolunda, United formasının ağırlığını bilen tanıdık isimlerin tavsiyeleri de etkili oldu. Rashford, dönüş kararını kesinleştirmeden önce eski takım arkadaşlarına ve kulüp efsanelerine danıştığını açıkladı. Onların görüşleri, Avrupa’nın başka bir yerinde değil, Rüyalar Tiyatrosu’nda tamamlanmamış bir işi olduğuna ikna olmasında son adım oldu. Kararını verirken kendisine yardımcı olan, kulübün yakın tarihinden iki etkili ismin özellikle altını çizdi. Rio Ferdinand ve Michael Carrick ile ayrı ayrı yaptığı görüşmelerin, kulüpte ikinci bir dönem geçirmeye karar vermesini sağladığını açıkladı.