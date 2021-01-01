Lionel Messi, Xavi'nin 505 maçlık rekorunu kırmaya hazırlanıyor

Katalan ekibinde kırılmadık rekor bırakmayan Messi, eski takım arkadaşının rekoruna da göz dikmiş durumda.

Lionel Messi, Barcelona formasını La Liga'da 505 defa terleten ve Katalanların kulüp tarihinde en fazla lig maçına çıkan oyuncusu olan Xavi'nin rekorunu geride bırakmak üzere.

Alaves karşısında forma giyerek Xavi'nin rekorunu egale eden Arjantinli yıldız, 21 Şubat'ta Cadiz karşısında ise Barcelona tarihinde en fazla lig maçına çıkan oyuncu olacak.

⭐️ 𝟓𝟎𝟓 ⭐️#Messi ties Xavi atop Barça's all-time La Liga appearances list! pic.twitter.com/XJNpTSbFGj — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 13, 2021

Messi, Barcelona için kaç kez forma giydi?

Tüm zamanların en iyisi olarak görünen Messi, bugüne dek tüm turnuvalarda 759 kez Barcelona formasını giydi.

Andres Iniesta ise 442 maçla kulüp tarihinde en fazla lig maçına çıkan üçüncü oyuncu konumunda. Iniesta'yı 399 maçla Sergio Busquets ve 392 maçla Carles Puyol izliyor.

Gerard Pique ise 354 lig maçıyla altıncı sırada yer alıyor.

Messi, La Liga'daki ilk maçına ne zaman çıktı?

Messi'nin La Liga'daki ilk maçı, 16 Ekim 2004'te Barça'nın Katalan rakibi Espanyol'a karşıydı.

Frank Rijkaard, o sezon ligde ona 6 maçta daha şans vermiş ve ardından Arjantinli oyuncu takımdaki rolünü hızlıca sağlamlaştırmıştı.

Messi, geçtiğimiz 16 yıl boyunca 10 lig şampiyonluğu ve dört Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan Barcelona'nın başarılarına önderlik etmişti.

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Messi'nin Camp Nou'da ne kadar kalacağı ve maç sayısını ne kadar artıracağını ise göreceğiz.

Arjantinli yıldızın sözleşmesinin yaz aylarında sona ermesi bekleniyor ve Barcelona ile mukavelesinin uzatılması için henüz bir anlaşma gerçekleşmedi.