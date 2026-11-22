Lionel Messi ve Inter Miami'nin üst üste ikinci kez MLS Cup'ı kazanma hayali, sahasında Columbus Crew'e 3-0 yenilmesinin ardından tehlikeye girdi. Play-off'lara güçlü favori olarak giren son şampiyon, cumartesi gecesi Nu Stadium'daki ilk play-off maçında ağır bir yenilgi aldı.

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Miami'nin kendi hataları çöküşü başlattı

Inter Miami, kaleci Dayne St. Clair'in kalesinden çıkarak ceza sahasında Gonzalo Tapia'ya faul yapmasıyla sekizinci dakikada geriye düştü. Tapia penaltıyı gole çevirdi. Ardından ABD millî takımının kalecisi Patrick Schulte, Messi'nin şutunu müthiş bir kurtarışla önledi; Luis Suarez ise çok elverişli bir pozisyonda topu dışarı gönderdi.

St. Clair kritik kurtarışlarla farkın 1-0'da kalmasını sağladı ancak savunmacı Gonzalo Lujan, 36. dakikada ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldı. Sinirlenen Messi de topu yakın mesafeden doğrudan Tapia'nın yüzüne fırlattığı için sarı kart gördü. Columbus, 10 kişi kalan ev sahibini ikinci yarının başında altı dakika içinde attığı iki golle cezalandırdı. Taha Habroune, Brais Méndez'in ara pasını ayağının içiyle ağlara gönderdi; Tapia ise Yannick Bright'ı geçip hızla kaleye yöneldi. Crew'in geçici teknik direktörü Laurent Courtois, Tapia'yı dinlendirmek ve ikinci sarı kart görmesini önlemek için bitime 30 dakikadan fazla süre varken oyundan aldı.

Gonzalez kaçan fırsatlardan ve kırmızı karttan yakındı

Inter Miami Teknik Direktörü Kily Gonzalez, yenilgiyi maçın başında kaçırılan fırsatlara ve Lujan'ın kırmızı kartına bağladı. Gonzalez gazetecilere, "Takım, maçı koparacak dört ya da beş net fırsat yarattı ama bunları değerlendiremedik; kalecileri de kurtarışlar yaptı," dedi. "Ardından maçın seyrini tamamen değiştiren kırmızı kart geldi.

"Ama 11'e 11 oynadığımız bölüme bakarsak çok sayıda fırsat yarattık. Hiçbir şeyin yolunda gitmediği maçlardan biriydi; dişinizi sıkıp dayanmanız gerekiyor. Oynanacak bir maç daha var. Oraya gidip kazanmalı, ardından dönüp seriyi sahamızda sonuçlandırmalıyız. Tüm sorumluluğu üstleniyorum."

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İki takımın formu Miami'nin düşüşünü gözler önüne seriyor

Altın Ayakkabı ödülünün sahibi ve MVP favorisi Messi'nin forma giydiği ikinci seri başı Miami, normal sezonu yedinci seri başı Columbus'un 13 puan önünde tamamladı. Buna karşın son 18 MLS maçında yalnızca beş galibiyet aldı. Nisan ayından bu yana yeni, 26.700 kişilik Nu Stadium'da oynadığı 17 maçta ise altı kez kazanabildi ve bu statta ilk kez gol atamadı. Courtois ise 1 Eylül'de Doğu Konferansı'nın son sırasında bulunan Crew'i, ligdeki en iyi seri olan altı maçlık galibiyet serisiyle yukarı taşıdı.

Gelecek maçlar COL ABD 1 20:00 MIA

Brezilyalı orta saha oyuncusu Casemiro, elenme tehlikesi karşısında sakin kalma çağrısı yaptı. Eski Real Madrid ve Manchester United oyuncusu, "Baskı mı? Elbette baskı var," dedi. "Inter Miami her zaman kazanmak için oynar ve bir sonraki maçı kaybedersek eleneceğimizi biliyoruz. Baskı bu. Şimdi en önemli şey sakin kalmak. Daha iyisini yapmamız gerektiğini biliyoruz çünkü yapabiliriz. Puan tablosunda ikinciydik; bir sonraki maçı da diğerlerine ne kadar güçlü olduğumuzu göstermek için kullanacağız."

Cuma günkü Ohio deplasmanı öncesinde elenme tehlikesi

Üç maç üzerinden oynanan seri cuma günü Ohio eyaletindeki Columbus'a taşınacak. Miami'nin, 2 Aralık'ta sahasında oynanacak belirleyici üçüncü maçı garantilemek için kazanması gerekiyor. Üst üste altı galibiyet alan ve dinlenme fırsatı bulan Tapia'nın da katkısını alacak Crew karşısında son 18 maçta yalnızca beş galibiyet getiren kötü gidişini durdurmak, son şampiyon için zorlu bir sınav olacak.