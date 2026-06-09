Lionel Messi ve adidas, "El Ultimo Tango" 2026 Dünya Kupası koleksiyonuyla nostaljiye kapılıyor

Dört yıl önce Katar’da Lionel Messi, mükemmel bir son yaşadı. Dünya Kupası’nı kaldırarak kupa dolabındaki son boşluğu doldurdu ve görünüşte futbol kariyerini tamamladı. Ancak bu güzel oyunda her zaman bir bölüm daha yazılmaya yer vardır.

38 yaşındaki ikon, Arjantin'i rekor kıran altıncı Dünya Kupası şampiyonu olarak sahaya çıkarmaya hazırlanırken, adidas onun uluslararası kariyerine en büyük övgüyü sundu. G.O.A.T.'ın dünya sahnesindeki son vedası için tasarlanan nostaljik bir şaheser olan El Último Tango (Son Dans) koleksiyonuna hoş geldiniz.

adidas

Genç yetenek turnuvaya ilk kez katıldığından yirmi yıl sonra, El Último Tango estetik DNA'sını doğrudan Messi'nin 2006'da giydiği efsanevi +F50.6 TUNIT kramponlarından alıyor. O zamanlar, TUNIT serisi devrim niteliğinde, modüler ve fütüristikti ve vuruş yüzeyini en üst düzeye çıkaran bağcık kapağıyla ünlüydü. 2026 için adidas, 2000'lerin ortalarındaki bu klasik görünümü modern ayakkabı mühendisliğinin zirvesiyle birleştirdi.

adidas

El Último Tango, ikonik TUNIT siluetini modern bir bakış açısıyla yeniden yorumluyor. Yanardöner beyaz ve mavi tasarım, Arjantin'in renklerini yansıtıyor ve bir futbol neslinin tanımlanmasına yardımcı olan F50 döneminin mirasına selam çakıyor. Marka, sadece Messi'yi sahaya hazırlamakla kalmıyor, aynı zamanda taraftarlara da bu mirası giyme şansı sunuyor. Koleksiyon, saha dışı giyim ve ayakkabı koleksiyonunu da içeriyor.

adidas

Koleksiyonun öne çıkan yaşam tarzı ürünü, futbol ayakkabılarının beyaz, gök mavisi ve altın rengi paletini yansıtan Messi AdiStar Control 5 spor ayakkabılarıdır. Retro eşofmanlar, kaliteli tişörtler ve aksesuarlarla tamamlanan kapsül koleksiyon, futbol romantikleri için turnuvanın belirleyici sokak giyim görünümü olacak şekilde tasarlanmıştır.

adidas

El Último Tango, hem geçmişi kutluyor hem de dünya sahnesindeki son performansa bir övgü niteliğinde olup, mirası nesiller ötesine geçen ve futboldaki büyüklüğü yeniden tanımlayan bir oyuncuyu onurlandırıyor.

Alışveriş: adidas x Messi El Último Tango koleksiyonu

adidas El Último Tango koleksiyonu, adidas'ın online mağazasında satışa sunuldu.



