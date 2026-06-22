Lionel Messi, ülkesinde özel bir onurlandırmaya layık görüldü ve etkileyici bir şekilde anıldı

Arjantinli süper yıldız Lionel Messi’nin kendi ülkesinde – ama aslında tüm dünyada – büyük bir hayranlıkla karşılandığı herkesçe bilinir. 38 yaşındaki forvetin daha önce de bir heykeli yapılmıştı, ancak hiçbiri Cutral Có’daki bu heykel kadar büyük değildi. Heykel geçen hafta açıldı.

Geçtiğimiz Salı günü, Arjantin’in batısındaki Cutral Có kasabasında büyük bir kalabalık, büyük kahramanlarının devasa heykelinin açılışını canlı olarak izlemek için bir araya geldi.

Sanatçı Aldo Beroisa’nın eseri olan heykel, Arjantinli süper yıldızı dizlerinin üzerinde, bir kolunu havaya kaldırmış halde gösteriyor. Heykel, sırtında kendine özgü 10 numaralı Arjantin forması giyiyor. Önünde ise 2022’de kazandığı FIFA Dünya Kupası duruyor.

Bu anıt yaklaşık 26 metre yüksekliğinde ve tam 70 ton ağırlığında. Cutral Có belediye başkanına göre bu, dünyadaki en büyük Messi heykeli.

Daha önce Hindistan’da da bir Messi heykeli dikilmişti, ancak rüzgârın etkisiyle devrilmesinden korkulduğu için kaldırılmak zorunda kalınmıştı.

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Pazartesi akşamı Arjantinli taraftarlar, sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Messi'yi Dünya Kupası'nda tekrar sahada izleyebilecek. Saat 19.00'da Avusturya ile ikinci grup maçını oynayacaklar.

İlk maç 3-0’lık rahat bir galibiyetle sonuçlandı ve Messi bu maçta başrolü üstlendi. Kaptan, hat-trick yaparak gecenin büyük kahramanı oldu.