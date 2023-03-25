Efsane oyuncunun ismi milli takımın kamp merkeziyle yaşatılacak.

Arjantin Futbol Federasyonu ülkesiyle 2022 Dünya kupası’nda mutlu sona ulaşan Lionel Messi’nin adını milli takımın antrenman tesislerine verdi. Katar’da yaşanan başarının ardından efsane oyuncuyu onurlandırmaya karar veren Arjantin Futbol Federasyonu’nun bu jesti karşısında duygulanan Messi, hayatının en anlamlı ödüllerinden biri aldığını ifade etti.

Kariyerindeki 800. Golünü Arjantin formasıyla frikikten Panama filelerine bırakan Messi’nin adı böylece tarih boyunca milli takımla birlikte anılacak.

2026 Dünya Kupası belirsiz

Pazartesi günü Arjantin formasıyla Curacao ile oynanancak dostluk maçına çıkacak olan Messi’nin 2026 Dünya Kupası’nda forma giyip giyemeyeceği ise henüz netleşmedi.

PSG ile sezon sonunda bitecek olan kontratını henüz yenilemeyen ve takımdan ayrılacağı yönündeki iddialar her geçen gün artan Messi için üç önemli teklifin olduğu belirtilirken, yıldız oyuncunun vereceği karar merakla bekleniyor.

Al-Hilal formasıyla Suudi Arabistan Ligi’ne adım atabileceği öne sürülen Messi ile Inter Miami ve Barcelona da ilgileniyor.