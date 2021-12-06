Lionel Messi teknik direktörü Mauricio Pochettino'nun taktik bilgisini sorguluyor!

Yaz transfer döneminde altyapısından yetiştiği Barcelona'ya veda eden ve PSG'ye transfer olan Lionel Messi yeni takımında henüz beklenen seviyeye çıkamazken, efsane oyuncunun performansına ilişkin soru işaretleri de her geçen gün artıyor.

Fransız basınına göre Messi, teknik direktör Mauricio Pochettino'dan memnun değil.

L'Équipe'te yer alan habere göre Nice ve Lens karşılaşmalarında alınan beraberliklerin ardından sorgulanan Arjantinli teknik direktör ideal kadrosunu bulmakta zorluk yaşıyor ve aynı 11'i üst üste pek fazla kullanmaması da bu düşünceyi doğruluyor.

Özellikle Marco Verratti'nin pozisyonunun belirsizliği koruması kafaları karıştırıyor.

Ligde etkisiz kaldı

Öndeki muhteşem üçlünün yeterince katkı verememesinde Neymar'ın uzun süreli yokluğu önemli rol oynarken, Kylian Mbappe'yi solda kaleye uzak oynatma olasılığı ile Messi'nin hücum hattında oynayacağı bölgenin netleşmemesi bazı şüpheleri beraberinde getiriyor.

Habere göre Messi, Pochettino'nun özellikle geçişler açısından kısıtlayıcı olduğunu düşünüyor ve taktiksel yeterliliğinden şüphe duyuyor.

PSG formasıyla Ligue 1'de şu ana dek istediği skor katkısını yapamayan Messi forma giydiği dokuz lig maçında bir gol atarken, üç de asist yaptı.

Şampiyonlar Ligi'nde daha etkili bir performans ortaya koyan 34 yaşındaki oyuncu takımının üst turu garantilediği bu arenada oynadığı dört maçta üç kez golle buluştu.

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