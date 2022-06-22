Arjantinli yıldız, ailesi ve Barcelona'dan eski takım arkadaşıyla Ibiza'da keyif yapıyor.

Paris Saint-Germain ve Arjantin Milli Takımı ile sezonu kapatan Lionel Messi, Cesc Fabregas ile birlikte lüks bir tatile çıktı.

2011-2014 yılları arasında Barcelona'da birlikte forma giyen Messi ile Fabregas'ın yıllardır süren bir dostluğu var.

Yaz sezonunu birlikte geçiren ikili, konakladıkları malikaneye dudak uçurtacak bir fiyat ödemekten çekinmedi.

Messi ile Fabregas'ın kaldığı malikane nasıl?

Lionel Messi ile Cecs Fabregas aileleri ile birlikte Ibiza'da tatilin keyfini çıkarırken yat turu fotoğrafları kameralara yansımıştı.

AS'ta yer alan habere göre, Barça'nın iki eski oyuncusu, yaz sezonunu Villa de Sa Ferradura'da konaklayarak geçiriyor.

Bu lüks malikanenin haftalık ücreti ise 300.000 euro (5.4 milyon TL). Yapımı 1970'li yıllara dayanan malikanenin altı odası, spor salonu ve 20 metreyi aşan yüzme havuzu bulunuyor.

Ayrıca ailelerin kaldıkları süre boyunca her türlü konforu sağlamaktan sorumlu 22 kişilik bir personel kadrosu var.

Messi ile Fabregas ayrıca günlüğü 10.000 euro (181 bin TL) olan Shalimar II yat kiraladılar.

Messi ile Fabregas'ın ilişkisi nasıl?

2011 - 2014 yılları arasında birlikte forma giyen ikilinin sıkı bir dostluğu var.

Fabregas verdiği bir röportaj da Messi'ye olan hayranlığından şu şekilde bahsetmişti: "Messi benim örnek aldığım bir oyuncu."

"En iyisine bakmayı severim ve Tanrı bana yıllarca en iyi ile oynama fırsatı verdiği için her zaman minnettarım."

Lionel Messi kariyerine PSG'de devam ederken, Fabregas ise Monaco ile biten sözleşmesi sonucunda serbest oyuncu statüsünde bulunuyor.

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