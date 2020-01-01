La Liga

Lionel Messi: Taraftarlardan özür diliyorum

Sport
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Lionel Messi Barcelona 2020-21
Getty
Sancılı bir sürecin ardından Barcelona’da kalmaya karar veren Lionel Messi açıklamalarda bulundu.

Yaşananlar nedeniyle taraftarlardan özür dileyen Lionel Messi, “Eğer onları üzdüysem özür diliyorum. Hatalarım olduysa sorumluluğu üstleniyorum. Ne yaptıysam Barcelona’nın daha iyi olması için yaptım” ifadelerini kullandı.

Bundan sonra saha içine odaklanacağını söyleyen Arjantinli süper yıldız, “Yaşanan anlaşmazlıklara artık son vermek istiyorum. Barcelona’nın geleceği için birlik olmamız gerekiyor. Ancak birlik olursak hedeflerimize ulaşabiliriz” diye konuştu.

Katalan devi, La Liga’daki ilk maçında sahasında Villarreal’i 4-0 yenmeyi başardı. Barça, ikinci maçında Okay Yokuşlu'nun da formasını giydiği Celta Vigo ile karşı karşıya gelecek.

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