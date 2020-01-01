Lionel Messi: Taraftarlardan özür diliyorum

Sancılı bir sürecin ardından Barcelona’da kalmaya karar veren Lionel Messi açıklamalarda bulundu.

Yaşananlar nedeniyle taraftarlardan özür dileyen , “Eğer onları üzdüysem özür diliyorum. Hatalarım olduysa sorumluluğu üstleniyorum. Ne yaptıysam ’nın daha iyi olması için yaptım” ifadelerini kullandı.

Bundan sonra saha içine odaklanacağını söyleyen Arjantinli süper yıldız, “Yaşanan anlaşmazlıklara artık son vermek istiyorum. Barcelona’nın geleceği için birlik olmamız gerekiyor. Ancak birlik olursak hedeflerimize ulaşabiliriz” diye konuştu.

Katalan devi, ’daki ilk maçında sahasında ’i 4-0 yenmeyi başardı. Barça, ikinci maçında Okay Yokuşlu'nun da formasını giydiği ile karşı karşıya gelecek.