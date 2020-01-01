Lionel Messi: Taraftarlardan özür diliyorum
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Yaşananlar nedeniyle taraftarlardan özür dileyen Lionel Messi, “Eğer onları üzdüysem özür diliyorum. Hatalarım olduysa sorumluluğu üstleniyorum. Ne yaptıysam Barcelona’nın daha iyi olması için yaptım” ifadelerini kullandı.
Bundan sonra saha içine odaklanacağını söyleyen Arjantinli süper yıldız, “Yaşanan anlaşmazlıklara artık son vermek istiyorum. Barcelona’nın geleceği için birlik olmamız gerekiyor. Ancak birlik olursak hedeflerimize ulaşabiliriz” diye konuştu.
Katalan devi, La Liga’daki ilk maçında sahasında Villarreal’i 4-0 yenmeyi başardı. Barça, ikinci maçında Okay Yokuşlu'nun da formasını giydiği Celta Vigo ile karşı karşıya gelecek.